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Saplantılı adam, yaşlı kadını öldürdü

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Saplantılı adam, yaşlı kadını öldürdü
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03 Temmuz 2021 - 11:07
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Adana’nın Feke ilçesinde öldürülen 61 yaşındaki Durdu Kadem Kızıloluk’un, alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Adana’da edinilen bilgiye göre olay, Feke ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, biri kız iki çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61) 30 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızıloluk, boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe girip iki çocuğunu okutarak memur yaptıktan sonra emekli oldu.

ŞİKÂYET ETSE DE RAHATSIZ ETTİ

İHA’da yer alan habere göre Kızıloluk, emekli olduktan sonra yaz aylarını köyü Kızılyer’e yaptırdığı evde geçirmeye başladı. İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı. Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti ancak Aydın Mehmet A. Kızıoluk’u rahatsız etmeye devam etti.

EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Dün akşam üzeri de Kızıloluk’un evinden komşuları tüfek sesi duydu. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerine geldiğinde Kızıloluk’u evin bahçesinde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerine haber verildi. Ancak Kızıloluk’un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti maktulü bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.’nın işlediğini saptayıp zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.,

İKİ ÇOCUĞU TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Kızıloluk’un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından iki çocuğu ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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