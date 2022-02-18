İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: Yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerdeki örgüt üyeleriyle irtibatlı hareket eden kişileri yakın takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı operasyon başlattı.

İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu bazı kişilerin sınırın ötesindeki örgüte müzahir kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler elde eden emniyet ekipleri, ülke açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için 10 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 13 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüphelilerin, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, öğrenildi.