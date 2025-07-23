Burcu Binici’den Kenan İmirzalıoğlu İtirafı: Hesapları Bir Yıl Boyunca O Ödedi

Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir televizyon programında, başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar öncesine dayanan çarpıcı bir anısını paylaştı. Anadolu Ateşi dans grubunda yer aldığı gençlik yıllarını anlatan Binici, o dönem arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin sıkça tercih ettiği bir mekâna gitmek istediklerinde yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Yaşlarının küçük olması ve alkol tüketmemeleri nedeniyle mekan görevlilerinin kendilerini içeri almak istemediğini belirten Binici, o an yaşadıkları çaresizliği unutamadığını söyledi.

Tam da bu sırada mekâna gelen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, duruma tanık olunca hemen müdahale etti. Mekân sahibine seslenen İmirzalıoğlu, “Bu kızları içeri alacaksın. Su da içseler, gazoz da içseler, içki parası gibi yaz. Hesapları da bana yazarsın,” diyerek, genç dansçıların mekânda rahatça vakit geçirmesine öncülük etti.

Burcu Binici, bu jestin ardından bir yıl boyunca arkadaşlarıyla birlikte söz konusu mekâna gittiklerini ve yalnızca gazoz içmelerine rağmen Kenan İmirzalıoğlu’nun tüm hesaplarını ödemeye devam ettiğini anlattı. Binici, “Bir yıl boyunca ne zaman gitsek, Kenan Bey bizim hesabımızı ödedi. Onun sayesinde sahnede yapılan gösterileri izleyebildik ve ortamın havasını soluyabildik,” diyerek yaşadığı mutluluğu ve minnettarlığını dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun bu cömert ve duyarlı davranışı, genç sanatçıların kültürel ortamlara katılımını destekleyici bir örnek olarak öne çıktı. Binici, ünlü oyuncunun bu hareketini asla unutamayacağını ve sanat camiasında böyle desteklerin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Bu etkileyici anı, Kenan İmirzalıoğlu’nun sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda genç yetenekleri destekleyen cömert bir isim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.