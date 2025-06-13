BERFU VE ESER YENENLER PARİS’TE DOLANDIRILDI

Ünlü çift Berfu ve Eser Yenenler, evlilik yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri Paris tatilinde dolandırıcılık şoku yaşadı. Sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını paylaşan çift, romantik seyahatlerinin nasıl beklenmedik bir şekilde mağduriyetle sonuçlandığını takipçileriyle paylaştı.

YILDÖNÜMÜ TATİLİ HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ

2019 yılında dünyaevine giren ve iki çocukları bulunan çift, Paris’te düzenlenen Billie Eilish konserine katılmak üzere Fransa’ya gitti. Aynı zamanda evlilik yıldönümlerini de kutlayan çift, Paris tatilinden sık sık sosyal medya paylaşımları yaptı.

Ancak tatilin ilerleyen günlerinde yaşadıkları bir olay, her şeyin seyrini değiştirdi.

“HEDİYE” TUZAĞIYLA KANDIRILDILAR

Berfu Yenenler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıldıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Yıl dönümünüz, gelin size hediye verelim dediler. Meğer her şey kandırmacaymış. Balon gibi bir hediyeyle kandırıldık, sadece 3 fotoğraf için 300 euro ödedik!”

Genç isim, yaşadığı olayı “Saf, masum yüzüm beni hedef haline mi getirdi?” sözleriyle esprili bir dille anlatarak takipçilerine uyarıda bulundu.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK YAĞDI

Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Berfu Yenenler’e, sosyal medya kullanıcılarından “Geçmiş olsun” mesajları gelirken, pek çok kişi Paris’te benzer olaylar yaşadığını belirtti. Yenenler çiftinin yaşadığı bu talihsiz deneyim, turistlere yönelik dolandırıcılık olaylarına bir kez daha dikkat çekti.