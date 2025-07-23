2025 En Güzel Kadınlar Listesi Açıklandı: Türkler Listede Zirvede

Netizens Choice Magazine tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “2025’in Yaşayan En Güzel Kadınları” anketinin sonuçları büyük bir heyecanla açıklandı. Yılın en çok konuşulan listelerinden biri olan bu ankette, Türk oyuncuların gösterdiği başarı ve elde ettikleri dereceler dikkat çekti. Özellikle son dönemin popüler oyuncusu Sıla Türkoğlu’nun zirvede yer alması, magazin gündemine damga vurdu.

Sıla Türkoğlu, son yıllarda yer aldığı projelerle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki rolüyle gönüllerde taht kuran ve sosyal medyada gündemden düşmeyen Türkoğlu, bu önemli başarıyı Türkiye’ye kazandırdı. Listenin ikinci sırasında ise, genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Yağmur Yüksel yer aldı. Yüksel’in elde ettiği bu derece, Türk dizi ve sinema sektörünün uluslararası platformlarda ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Listenin üçüncü basamağında ise Çin’in popüler yıldızı Dilraba Dilmurat bulunuyor. Onu, Uzak Doğu ve dünya genelinde tanınan Zhao Lusi takip ediyor. Türk kadın oyuncular listede üst sıralarda yer almaya devam ederken, Su Burcu Yazgı Coşkun, Hande Erçel ve Cemre Arda gibi isimler de ilk 10’a girmeyi başardı. Hande Erçel’in yıllardır uluslararası platformlarda adından söz ettiren güzelliği, bu yıl da yine kendine ilk 10’da yer buldu.

Sıralamanın devamında ise farklı ülkelerden dünyaca ünlü isimler yer aldı. Rihanna ve Jessica Alba gibi global yıldızların da bulunduğu liste, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türk oyuncuların gösterdiği bu başarı, hem medya dünyasında hem de hayranları arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Özellikle genç kuşağın ön plana çıktığı bu sıralama, Türk dizilerinin ve oyuncularının dünya genelinde ne kadar beğeni topladığını ortaya koydu.

Netizens Choice Magazine’in yaptığı bu anket, yalnızca güzellik değil, aynı zamanda oyuncuların kariyerlerindeki başarıları, hayran kitlesi ve sosyal medyadaki etkileri gibi kriterler doğrultusunda hazırlanıyor. Bu yıl Türk kadınlarının listenin zirvesinde yer alması, Türkiye’nin kültürel ve sanatsal alandaki yükselişini de gözler önüne serdi.