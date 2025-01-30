ESRA EROL’UN ‘BOŞANMA’ SÖZLERİ OLAY YARATTI! SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Esra Erol’un ‘Boşanma’ Yorumu Gündem Oldu! Sosyal Medya İkiye Bölündü

Bir dönem izdivaç programlarıyla anlatılan ve halen gündüz kuşağında evliliklere dair günlük program sunan Esra Erol, boşanma oranlarının artışıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Katıldığı bir programda evlilik ve bireyselleşme üzerine yaptığı yorumlar, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

“Bireyselleşme Tehlikeli Bir Süreç”

Esra Erol, kendisine yöneltilen “Evlikler azalırken, boşanmalar neden artıyor?” sorularına şu sözlerle yanıt verdi:

“Bence insanlar giderek daha fazla bireyselleşiyorlar. Bireyselleşmenin de tehlikeleri var. Herkes kendi içine girip, yalnızca kendilerinden konuşuyor. Kimse, ‘Biz kimiz? Ne zaman? Bu evliliği ayakta tutmak için düzenli olarak var mı?’ sorularını sormuyor.”

Ünlü sunucu, bireyselleşmenin evlilikler üzerindeki bireylerini vurgularken, geçmişle karşılaştırma yaparak geliştirmeyi sözlerine ekledi:

“Eskiden anne babamız bir bardak çayın şekeri için tartışıp, ‘Ya hanım bir börek yap da yiyelim’ diyerek barışırlardı. Şimdi kimsenin tahammülü yok. Bir uzlaşma kültürü kaybettik.”

Sosyal Medyada Büyük Tartışma

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Kimi kullanıcılar Esra Erol’un tespitlerini doğru bulurken, bazıları ona sert tepki gösterdi.

🔹 Eleştirenler:

“Bilirkişi mi oldu?”

“Kendi sunduğu programlara bakmadan önce!”

“Toplumun ahlakını en çok bozan programları yapan kişi konuşuyor.”

🔹 Destekleyenler:

“Haklı, gerçekten tahammül kalmadı.”

“Evliliklerde fedakarlık kalmadı, doğru deniliyor.”

“Eski değerler unutuldu, boşanmalar da arttı.”

Sosyal medya bu açıklamaların ardından adeta ikiye bölünürken, Esra Erol’un sözleri uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.