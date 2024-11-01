6 yıllık evlilik bitti

“Kalbim”, “Unut Beni” gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin, bu evlilikten bir kızı ve bir oğlu dünyaya gelmişti.
Bengü’nün bir konserinde ağlaması olay olmuş ve eşi Selim Selimoğlu ile ayrılacakları iddia edilmişti. Fakat Bengü bu iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı:
BOŞANMA İDDİALARINI REDDETMİŞTİ
“40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?”
‘2. Sayfa’da yer alan habere göre çift bugün anlaşmalı olarak boşanıyor.
TAKİPTEN ÇIKTILAR
Karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkan çiftten Bengü’nün geçen yıl eşinin kumar borcu yüzünden sıkıntılar çektiği iddia edilmişti.