Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

6 yıllık evlilik bitti

6 yıllık evlilik bitti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
01 Kasım 2024 - 17:02
Altı yıl önce evlenen Bengü ve Selim Selimoğlu’nun bugün anlaşmalı olarak boşanacağı iddia edildi.

6 yıllık evlilikleri bitiyor... Bengü ile Selim Selimoğlu çifti boşanıyor! - Sayfa 1

“Kalbim”, “Unut Beni” gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin, bu evlilikten bir kızı ve bir oğlu dünyaya gelmişti.

6 yıllık evlilikleri bitiyor... Bengü ile Selim Selimoğlu çifti boşanıyor! - Sayfa 2

Bengü’nün bir konserinde ağlaması olay olmuş ve eşi Selim Selimoğlu ile ayrılacakları iddia edilmişti. Fakat Bengü bu iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı:

6 yıllık evlilikleri bitiyor... Bengü ile Selim Selimoğlu çifti boşanıyor! - Sayfa 3

BOŞANMA İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

“40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?”

6 yıllık evlilikleri bitiyor... Bengü ile Selim Selimoğlu çifti boşanıyor! - Sayfa 4

‘2. Sayfa’da yer alan habere göre çift bugün anlaşmalı olarak boşanıyor.

6 yıllık evlilikleri bitiyor... Bengü ile Selim Selimoğlu çifti boşanıyor! - Sayfa 5

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkan çiftten Bengü’nün geçen yıl eşinin kumar borcu yüzünden sıkıntılar çektiği iddia edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek olduTalu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi: Kaçmadan tutuklansınDemet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi: Kaçmadan tutuklansın
Pınar Deniz ilk kez paylaştı. ‘Nereden, nereye’ notunu düştüPınar Deniz ilk kez paylaştı. ‘Nereden, nereye’ notunu düştü
Ameliyat olmuştu: Nuri Alço’nun sağlık durumuna dair yeni gelişme!Ameliyat olmuştu: Nuri Alço’nun sağlık durumuna dair yeni gelişme!
İstanbul’u terk ediyor: Murat Boz nereye taşınacak?İstanbul’u terk ediyor: Murat Boz nereye taşınacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi! İstanbul’da sıcaklık 5 derece birden düşecek! Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aynı ödül törenine katılmışlardı! Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel cevabı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için kesin kararını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında yeni bilgiler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren zam bekleniyor (1 Aralık 2024)
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Talu kardeşler partide! Biri şeytan diğeri kara melek oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fethullah Gülen’in sır bavulu açıldı ‘İçinden neler çıktı?’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6 yıllık evlilik bitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın sosyal medyadan tepki gösterdi: Kaçmadan tutuklansın
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi! İstanbul’da sıcaklık 5 derece birden düşecek! Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyorKasım 1, 2024-5:26 pm
Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren zam bekleniyor (1 Aralık 2024)Kasım 1, 2024-5:09 pm
Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar varKasım 1, 2024-5:08 pm
Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncellediKasım 1, 2024-4:17 pm
Togg T10X’e 8 yeni özellik geliyor: ADAS ve 1.5 yazılım güncellemesi duyuruldu!Kasım 1, 2024-11:26 am
EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinİ değiştirdiKasım 1, 2024-11:01 am
Gaziantep’te sahte ayakkabı operasyonuKasım 1, 2024-10:28 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !