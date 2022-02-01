Ebru Gündeş ve Şeyma Subaşı Hakkında Bomba İddia: Rassan Khoshnaw Ebru’yu Bırakıp Şeyma’ya Gitmiş

Ebru Gündeş ve Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Seren Serengil’in ünlü isimler hakkında söyledikleri gündeme oturdu.

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla Mohammed Alsaloussi’den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında ilginç iddiaları gündeme getirdi. Bir süre önce Ebru Gündeş’le ismi anılan Rassan Khoshnaw iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş’in müşterileri azaldı.

Seren Serengil’in iddiası bununla da kalmadı. İddiaya göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş’i bırakıp Şeyma Subaşı’na gitti. Seren Serengil açıklamasında şunları söyledi:

“Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada.”