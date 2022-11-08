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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun”

Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun”
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08 Kasım 2022 - 13:52
Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, evinin yanındaki cami müezzinini eve çağırarak “Makamları yanlış okuyorsun” diyerek ders verdi.

Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 1

TV100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberinde yer alan bilgilere göre, Türk sanat müziğinin sevilen ismi ve güçlü sesi Bülent Ersoy, Caddebostan’da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark etti.

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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 2

Hatanın devam etmemesi için kolları sıvayan Diva, her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik ettiğini belirtti.

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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 3

Çabalarının sonuçsuz kalması ve hatanın düzelmemesi üzerine Ersoy, çareyi müezzini yanına çağırmakta buldu.

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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 4

Kapıcıya talimat veren Ersoy, müezzine ezanı nasıl okuyacağının dersini verdi.

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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 5

Dersten sonra ise “İşte şimdi daha güzel oldu” yorumunda bulundu.

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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 6
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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 7
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Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun” - Sayfa 8

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