Bülent Ersoy evine çağırdığı müezzine ders verdi! “Makamları yanlış okuyorsun”

TV100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberinde yer alan bilgilere göre, Türk sanat müziğinin sevilen ismi ve güçlü sesi Bülent Ersoy, Caddebostan’da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark etti.

Hatanın devam etmemesi için kolları sıvayan Diva, her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik ettiğini belirtti.