Ünlülerden tatil pozları

Melisa Aslı Yazıcı
Neslihan Atagül
Dilan Çiçek Deniz
Hazar Ergüçlü
Hande Subaşı
Nesrin Cavadzade
Burak Gacemer – Larissa Gacemer
Ece Erken
Açelya Topaloğlu
Cemre Baysel
Şükran Ovalı
Sümeyye Aydoğan
Şükrüz Özyıldız
Simge
Burcu Esmersoy
Gökçe Bahadır
Hadise
Barış Kılıç
Şevval Şahin
Toprak Sağlam
İlknur Soydaş
Mine Tugay
Aslıhan Malbora
Çağla Şıkel
Bensu Soral Baş
Melis Sezen de kendi plaja attı.
Ünlü oyuncu pozlarına “Isınma turları” notunu düştü.
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