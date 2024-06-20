Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlülerden tatil pozları

Ünlülerden tatil pozları
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
20 Haziran 2024 - 11:07

Ünlü isimler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlara indi ve birbirinden renkli fotoğraflarını paylaştı

Melisa Aslı Yazıcı

Neslihan Atagül

Dilan Çiçek Deniz

Hazar Ergüçlü

Hande Subaşı

Nesrin Cavadzade

Burak Gacemer – Larissa Gacemer

Ece Erken

Açelya Topaloğlu

Cemre Baysel

Şükran Ovalı

Sümeyye Aydoğan

Şükrüz Özyıldız

Simge

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

Gökçe Bahadır

Hadise

Hadise

Barış Kılıç

Şevval Şahin

Toprak Sağlam

Toprak Sağlam

İlknur Soydaş

Mine Tugay

Mine Tugay

Aslıhan Malbora

Çağla Şıkel

Bensu Soral Baş

Melis Sezen de kendi plaja attı.

Ünlü oyuncu pozlarına “Isınma turları” notunu düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuğçe Aydın ikinci kez anne olduTuğçe Aydın ikinci kez anne oldu
Demet Şener, mankenin emekli olmayan haliDemet Şener, mankenin emekli olmayan hali
İsrail ordusunun alıkoyduğu gazeteci, Filistinlilerin maruz kaldığı işkenceyi anlattıİsrail ordusunun alıkoyduğu gazeteci, Filistinlilerin maruz kaldığı işkenceyi anlattı
9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
Son dakika haberi 1’i ‘kırmızı’ 3’ü ‘turuncu’ 5 terörist öldürüldü!Son dakika haberi 1’i ‘kırmızı’ 3’ü ‘turuncu’ 5 terörist öldürüldü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye-Portekiz maçının hakemi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüketici güveni zayıfladı: Yılın en düşük seviyesinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu İstanbul’daki mülteci sayısını açıkladı: Böyle bir artış olamaz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk Medyası nasıl sınıfta kaldı! Bostonlu Türkler’den gazetecilik dersi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Çiçek Deniz’in kitap keyfi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konut kredisinin geri ödemesi uçtu! Aylık taksit asgari ücretin neredeyse iki katı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuğçe Aydın ikinci kez anne oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den kendisini eleştiren Özgür Özel’e tepki: Sana bu iftiranı yedireceğim!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a mektup sunacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlülerden tatil pozları
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye-Portekiz maçının hakemi belli olduHaziran 20, 2024-12:37 pm
İmamoğlu İstanbul’daki mülteci sayısını açıkladı: Böyle bir artış olamazHaziran 20, 2024-11:30 am
Türk Medyası nasıl sınıfta kaldı! Bostonlu Türkler’den gazetecilik dersi!Haziran 20, 2024-11:28 am
FETÖ’den NATO zirvesi öncesi son hamle: Biden’a mektup sunacakHaziran 20, 2024-11:07 am
Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam geliyorHaziran 20, 2024-11:04 am
Bayramın ardından piyasalar bugün açılıyorHaziran 20, 2024-9:11 am
Depozito iadesi 2025’te başlıyorHaziran 20, 2024-9:09 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !