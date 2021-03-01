Alaattin Aktaş’tan Merkez Bankası İddiası !

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda yaşanan görevden almaları değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliklerini değerlendirdi. Aktaş, görevden almaların “Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun isteğiyle gerçekleştirilmiş gibi görünüyor” dedi. Aktaş “Ancak yine de ortada şekil yönünden dikkat çeken bir ayrıntı var.” diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

“Bu değişiklik operasyonu ister tümüyle Erdoğan’ın tasarrufu sonucu olsun, ister Kavcıoğlu’nun talebiyle gerçekleşmiş olsun sessiz sedasız yapılabilir ve biz de atamaları Resmi Gazete’de görürdük. Ama Erdoğan bu kez farklı bir tutum izlemeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Kavcıoğlu’nu kabul etti ve tüm piyasa “Bu görüşmeden ne çıkacak” diye beklemeye başladı. Sonuçta da malum atamalar geldi.

Bir süre önce medyada Erdoğan’ın Kavcıoğlu ile arasına mesafe koyduğunu ilişkin haberler yer almıştı. Erdoğan birlikte fotoğraf verdiği Kavcıoğlu’nun arkasında durduğunu ve Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirmeyeceğini ilan etmiş oldu. Ama bu desteğin ömrü ne kadar olur, onu kimse bilemez.”