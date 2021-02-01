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Ünlü Model Kokain Kaçakçılığından Yakalandı

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Ünlü Model Kokain Kaçakçılığından Yakalandı
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23 Ağustos 2021 - 15:27
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Yunanistan’ın dünyaca ünlü top model, manken ve TV sunucusu 31 yaşındaki Afrodit Barba, Atina yakınlarındaki Glyfada kentinde polislerin bir ihbarı değerlendirmesi sonucu lüks otomobili ile durduruldu.

Ünlü manken ve TV sunucusu kokain kaçakçılığından tutuklandı!

Yunanistan medyasının geniş yer ayırdığı haberde, Barba otomobilinde bulunan kokain ile ilgisinin olmadığını, kokainin oraya nasıl konulduğunu bilmediğini söyledi.

Afrodit Barba 2011 yılında Playmet yarışmasında Miss Playboy seçilmiş ve daha sonra Yunanistan’ın dünyaca ünlü Next Top Model ödülünü almıştı. Bir çocuk annesi Barba’nın şeyh olan eşinden ayrı yaşadığı belirtildi.

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