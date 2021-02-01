Ünlü Model Kokain Kaçakçılığından Yakalandı

Otomobilden indirilen Barba’nın aracında yapılan aramada, sürücü koltuğu altında birer gramlık poşetler halinde toplam 35 gram kokain bulundu. Polisler tarafından gözaltına alınan Barba Glyfada Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Lüks otomobile el konuldu.

Yunanistan medyasının geniş yer ayırdığı haberde, Barba otomobilinde bulunan kokain ile ilgisinin olmadığını, kokainin oraya nasıl konulduğunu bilmediğini söyledi.

Afrodit Barba 2011 yılında Playmet yarışmasında Miss Playboy seçilmiş ve daha sonra Yunanistan’ın dünyaca ünlü Next Top Model ödülünü almıştı. Bir çocuk annesi Barba’nın şeyh olan eşinden ayrı yaşadığı belirtildi.