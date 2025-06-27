BRAD PITT’İN LÜKS VİLLASI YAĞMALANDI

Brad Pitt’e Büyük Şok: Los Angeles’taki Lüks Villası Yağmalandı

Hollywood’un ünlü ismi Brad Pitt, Los Angeles’taki evine yapılan hırsızlık olayıyla sarsıldı. Pitt’in Los Feliz bölgesinde bulunan milyon dolarlık lüks villası, kimliği belirsiz üç kişi tarafından yağmalandı. Olay 26 Haziran Çarşamba gecesi saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

Pencereden Girdiler, Eşyaları Alıp Kaçtılar

Los Angeles Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, şüpheliler evin penceresinden içeri girerek birçok eşyayı çaldı. Polis, soygunun planlı olduğunu değerlendiriyor. Ancak henüz şüpheliler yakalanmadı ve çalınan eşyaların tam listesi açıklanmadı.

Olay Sırasında Brad Pitt İngiltere’deydi

Olayın yaşandığı sırada Brad Pitt, İngiltere’de yeni filmi **“F1”**in Londra galasına katılıyordu. Evde o an kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı engelledi. Brad Pitt’in yakın çevresinden veya temsilcisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Villanın Özellikleri Göz Kamaştırıyor

Soyguna uğrayan malikâne, Los Feliz’de Hollywood Tepeleri manzarasına sahip, yüksek güvenlikli bir yapıda bulunuyor. Evin etrafı yüksek çitlerle çevrili ve yoğun yeşilliklerle gizlenmiş durumda. Üç yatak odası bulunan bu lüks villanın, 2023 yılında Pitt tarafından satın alındığı belirtiliyor.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Şüphelilerin kimliği henüz tespit edilemedi. Polis, halktan bilgi sağlayabileceklerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.