ŞEVVAL SAM’DAN EVLİLİK İTİRAFI

Şevval Sam’dan Dikkat Çeken Açıklama: “Evliliğe Karşıyım”

Ünlü sanatçı Şevval Sam, katıldığı bir radyo programında özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Geçmişte yaşadığı evlilik deneyiminden yola çıkarak, evlilik kurumuna karşı olduğunu açıkça ifade etti.

“Evlilik Benim Hayatıma Uygun Değil”

1993 yılında Beşiktaş’ın eski futbolcusu Metin Tekin ile evlenen ve 6 yıl sonra boşanan Şevval Sam, kendisine yöneltilen “Bir daha evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır, evliliğe kendi hayatımda karşıyım. Evlilik bazı insanlar için uygun olabilir ama benim hayatımda test edildi, onaylanmadı. Bir daha olmaz.”

“Aşk Aynı Evde Biter”

Şevval Sam, aşkı yaşamanın evlilikten daha değerli olduğuna inanıyor. Aynı evde yaşamanın ilişkileri tükettiğini belirten Sam:

“Birlikte yaşamak, aşkı bitiriyor. Aşkın kendisi daha güzel ve özgür yaşanmalı.” diyerek dikkat çekici bir yorumda bulundu.

“Ekonomik ve Duygusal Olarak Kimseye İhtiyacım Yok”

Kendi ayakları üzerinde duran ve bağımsız bir yaşam süren Şevval Sam, evlilik fikrine ihtiyaç duymadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu yaştan sonra ekonomik olarak kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin soyadına da ihtiyacım yok. Artık ispat edecek bir şeyim kalmadı.”

Oğlu Taro Emir Tekin ile Gurur Duyuyor

Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taro Emir Tekin’in başarılı kariyeriyle gurur duyduğunu belirten Şevval Sam, anne olmanın hayatındaki en önemli rol olduğunu vurguladı.

Şevval Sam’ın Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şevval Sam’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, ünlü sanatçının özgürlük vurgusuna destek verirken, evlilik hakkındaki sözleri yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.