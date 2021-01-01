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‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı
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29 Kasım 2021 - 13:17

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı

Hakan Sabancı ifşasıyla sık sık gündeme gelen son olarak maddi olarak zor günler yaşadığını açıklayan Aygün Aydın, şimdi de son paylaşımlarıyla gündemde.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 1

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında ‘Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı’ gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 2

2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından yardım istemişti.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 3

Aygün Aydın “Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var” açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 4

Aygün Aydın bu açıklamadan sonra ilginç paylaşımlarına devam ediyor.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 5

Son olarak masanın üstünde pozlar veren Aydın’ın ne yaptığını kimse anlamadı. Aygün Aydın’a takipçileri “Amaç ne?” yorumunda bulundu.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 6

Aydın’a bir takipçisi ise “Neden hep seksiliğinle ön planda olmaya çalışıyorsun?” diye sordu.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 7

Aydın ise bu soruya “Hiçbir zaman öyle bir çabam olmadı ben sadece estetik görünen ve olan şeyleri paylaşıyorum ama damacanaya bile yükselen bir kitle var” yanıtını verdi.

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 8

İşte o kareler…

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 9
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 11
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 12
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 13
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 14
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 15
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 16
‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 17

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 21

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 24

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 25

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 26

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 27

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 28

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 32

‘Eskortluk’ çıkışıyla gündem olmuştu! Aygün Aydın masa üstünde adeta şov yaptı - Sayfa 33

 

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