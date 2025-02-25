EDİP AKBAYRAM’IN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz ay kötü bir kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören Akbayram, sabah saatlerinde evinde düşüp iç kanama geçirdikten sonra, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne kaldırıldı.

İLK KEZ UYANDI, “ATATÜRK” DEDİ

Acil olarak ameliyata alınan Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde uyandırıldı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Akbayram’ın uyandığında söylediği ilk sözler “Atatürk” oldu. Ardından torununu merak eden sanatçı, “Torunum Lavin Gaziantep’e gitti mi?” diye sordu.

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasıyla olan çocukluk fotoğrafını paylaşarak babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Kızının yazdığı duygusal mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp ‘Camdan bak aşkım’ diyemediğin için, her gün arayıp ‘Minik aşkım bugün geliyor mu?’ diye soramadığın için, ‘Haydi kahveye gel’ diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum.”

AİLESİ YANINDAN AYRILMIYOR

Edip Akbayram’ın eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram, hastane önünde sabırla bekliyor. Ailesi, Akbayram’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ve sık sık kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığını belirtiyor.

Sanatçının sağlığına kavuşması için ailesi ve sevenleri dualarını eksik etmiyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com