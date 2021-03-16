Sosyetede Yeni Moda Korona Aşısı Dahil Tur Paketleri

Koronavirüse karşı aşı turizmin en önemli konusu olurken bazı ülkeler bunu ürün haline getiriyor.

Varlıklı kişilere yüksek paralar karşılığında içinde aşı da olan program sunan ülkelere yenileri eklendi.

Dubai

Aşı turizmini ilk başlatan Dubai bu kapsamda kampanya başlattı. Dubai’nin içinde aşı da olan paketleri Visit Dubai web sitesinde tanıtılıyor. Dubai’de BioNTech / Pfizer ve Çin Sinovac aşıları kullanılıyor.

Küba

Sağlık konusundaki birikim ve deneyimleri ile bilinen Küba kendisinin geliştirdiği Sovereign 02 aşısının olunabileceği paketler hazırladı.

Küba geliştirme enstitüsü bu kapsamda ülke içinde yurttaşlarının gereksinimini karşıladıktan sonra turistlere de kullandırılabilecek 100 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.

Barbados

“Aşı turizmi” başlatan Karaipler’deki Barbados’ta hükümet turistlere içinde aşı da olan paketler sunmaya başladı. Barbados’ta Oxford / AstraZeneca aşısı kullanılıyor.

Mauritius

Bir diğer Karaipler ülkesi Mauritius da Barbados gibi 9 Mart’ta aşı turizmi paketleri hazırladı.

Mauritius, Oxford / AstraZeneca aşısı kullanıyor.

Maldivler

Maldivler Cumhuriyeti hükümeti de “Aşı turizmini” başlatmak için planlar geliştiriyor. Aşı turizmi “3V” (Ziyaret, Aşılama, Tatil) adıyla tanıtılıyor. Maldivler, Oxford / AstraZeneca aşısı kullanıyor.