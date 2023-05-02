BOTAŞ’tan sanayi gazına büyük indirim! 1 Mayıs itibarıyla başladı…

BOTAŞ’tan doğal gaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada “1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan 2022 ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile 63,63 oranlarında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki gaz faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak.
1 YIL BOYUNCA İNDİRİMLİ
Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.
Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’nde “doğal gazın 1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca indirimli” olacağını açıklamıştı.