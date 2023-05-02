Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti…

“Son 10 güne girilirken iki aday da yükselişte. Erdoğan deprem sonrası yaşanan gerilemeyi telafi ettiği gibi, iki haftadır yükselişe geçti. Kılıçdaroğlu da oylarını artıran ikinci isim oldu” diyen Selvi, ikinci tur sonuçlarını ise şöyle aktardı: