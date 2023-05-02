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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti…

Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mayıs 2023 - 10:17

Optimar Araştırma’nın anketine göre; cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yüzde 51,4 oranında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,6 oranında oy alıyor.

Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 1

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 25-28 Nisan arasında 3 bin 5 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesine taşıdı.

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı adaylarının dördü sorulduğunda anketten çıkan sonuç şöyle:

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 5

Muharrem İnce: Yüzde 4,3

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 6

Sinan Oğan: Yüzde 3

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 7

“Son 10 güne girilirken iki aday da yükselişte. Erdoğan deprem sonrası yaşanan gerilemeyi telafi ettiği gibi, iki haftadır yükselişe geçti. Kılıçdaroğlu da oylarını artıran ikinci isim oldu” diyen Selvi, ikinci tur sonuçlarını ise şöyle aktardı:

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 8

“’Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz’ sorusuna ankete katılanların yüzde 51,4’ü Erdoğan yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48,6 çıkıyor”.

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 9

 PARTİLERİN OY ORANLARI

“Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı CHP’ye yaramış görünüyor. CHP oylarını yüzde 30,1’e taşırken, bu gelişme Millet İttifakı’nın diğer partilerinin aleyhine işliyor. İyi Parti’nin, ‘cumhurbaşkanı adayı CHP’den olursa muhalefetin oyları CHP’de toplanır’ kaygısı gerçeğe dönüşüyor” diyen Selvi, partilerin oy oranlarını şöyle sıraladı:

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 10

AK Parti: Yüzde 38,6

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 11

CHP: Yüzde 30,1

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 12

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,8

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 13

MHP: Yüzde 7,7

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 14

İYİ Parti: Yüzde 7

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 15

Memleket Partisi: Yüzde 4

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 16

TİP: Yüzde 1,3

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 17

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 18

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

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Partilerin oy oranına dair son durum belli oldu! ‘4 puanlık fark’ dikkat çekti… - Sayfa 19

Zafer Partisi: Yüzde 0,9

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