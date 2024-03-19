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Ünlü isim paylaştı! Sezen Aksu ile ilgili o detay gözden kaçmadı

Ünlü isim paylaştı! Sezen Aksu ile ilgili o detay gözden kaçmadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 9:40

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medyada yaptığı Sezan Aksu paylaşımıyla dikkat çekti.

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