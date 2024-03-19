Ünlü isim paylaştı! Sezen Aksu ile ilgili o detay gözden kaçmadı

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medyada yaptığı Sezan Aksu paylaşımıyla dikkat çekti.
Emel Müftüoğlu Instagram hesabından yakın dostu ‘minik serçe’ lakaplı Sezen Aksu’nun fotoğrafını paylaştı.
Müftüoğlu paylaşımına “Yiyerek zayiflama metotlarını öğreten Sezen Aksu’m” notunu düştü.
Müftüoğlu’nun Sezen Aksu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü şarkıcının çektiği fotoğrafta ise Sezen Aksu’nun bileğindeki hastane künyesi dikkat çekti. Yorumlarda Aksu’nun sağlığıyla ilgili sorular yer aldı.