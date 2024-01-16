Sıfır araba fiyatlarında büyük kampanya! Hem indirim hem kredi müjdesi

CITROEN

Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën C4’e 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.