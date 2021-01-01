Hera Aslan’dan Aşk Mesajı

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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun aranjör ve DJ kardeşi Ozan Doğulu’yla sevgili olan ve yakın zamanda evleneceği konuşulan Hera Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ozan Doğulu‘nun sevgilisi Hera Aslan, sosyal medyayı salladı. Aranjörle evlilik yolunda olan şarkıcı, göğüs dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinden beğeni aldı.

Sarı ceket ve pantolonla poz veren Aslan, “Sen güneşin rengisin nasıl sevmem seni?” diye yazarak, güneş ve sarı kalp emojisi koydu.

Dövmesiyle de dikkat çeken Aslan ile Doğulu’nun yakın zamanda nikah masasına oturacağı konuşuluyor.