BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞ: DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Borsa İstanbul’da panik satışları yaşandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 kayıpla 10.060 puandan başladı ve devre kesici sistemi devreye girdi. Saat 10.30 itibarıyla işlemler yeniden başladı.

BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan düşerek 10.060,48 seviyesine indi.

Sektör bazında yaşanan değer kayıpları:

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 düştü .

. Holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti .

. İletişim sektörü yüzde 7,56 düşerek en çok kaybettiren oldu.

Yatırımcılar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından siyasi belirsizliğin artmasıyla piyasada endişe yaşamaya başladı.

DEVRE KESİCİ MEKANİZMASI DEVREYE GİRDİ

Borsa İstanbul’da açılışta yaşanan yüzde 5’in üzerindeki kayıplar nedeniyle devre kesici mekanizması devreye girdi.

Saat 09:55:19 itibarıyla BIST 100 endeksi ve diğer piyasalardaki işlemler geçici olarak durduruldu.

Saat 10.30 itibarıyla işlemler tekrar başladı.

Ayrıca, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere “açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı” uygulanmasına karar verildi.

FED VE KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımı, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı beklentisi ön plana çıkıyor.

Para piyasalarında, Fed’in politika faizini sabit tutacağı öngörülürken, açıklamalar sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.

BIST 100 TEKNİK ANALİZİ

Analistlere göre, BIST 100 endeksinde kritik seviyeler şu şekilde:

10.000 ve 9.900 seviyeleri destek noktası ,

, 10.100 ve 10.200 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

İMAMOĞLU GÖZALTISI VE PİYASA ETKİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve hakkında “suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlamalarının yöneltilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıları tedirgin etti.

Piyasadaki belirsizlik ortamı nedeniyle yatırımcıların güven kaybı yaşadığı ve satış baskısının arttığı belirtiliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com