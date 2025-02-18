TÜRKİYE’DEN YUNAN ADALARINA 1,1 MİLYON TURİST ZİYARETİ

2024 yılı itibarıyla Türkiye’den Yunan Adaları’na olan seyahatler büyük bir artış gösterdi. Son veriler, 1,1 milyon Türk vatandaşının Yunan adalarına tatile gittiğini ortaya koyuyor. Bu, özellikle Ege Bölgesi’nde yer alan Kos, Rodos, Sakız Adası ve Samos adalarına olan ilgiyi gözler önünde seriyor.

Yunan Adalarına Seyahat Artışı

Türkiye’den Yunanistan Adaları’na yapılan seyahatlerde büyük bir artış yaşandı. 2024 yılında deniz yoluyla yapılan 8.629 feribot seferiyle toplam 1.1 milyon turist göç etti. Bu sayı, geçen yıllara oranla %93 oranında bir artışa işaret ediyor. Yoğun ziyaretler yaz aylarında, özellikle Ağustos aylarında, Türkiye’den Yunan adalarına yapılan seyahatlerde dikkat edilerek bir dağılım vardı.

Popüler Adalar: Kos, Rodos, Sakız ve Samos

Kos, Rodos, Sakız Adası ve Samos gibi popüler Yunan adalarına olan ilgi ise dikkat çekici bir şekilde artış gösterdi. Bu adalar, Türklerin favori destinasyonları arasında başı çekiyor. Yunan adalarına olan seyahatlerin popülerliği, her yıl artan bir tempoyu izliyor. Pek çok Türk turisti, bu adaların sunduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve kültürel ayrılmayı ayırmak için tercih ediyor.

Deniz Yolculuğu ve Vizesiz Seyahat Kolaylığı

Yunan adalarına ulaşım, feribot seferleri ile oldukça kolay ve hızlı. Türkiye’nin Ege kıyılarından düzenlenen seferlerle adalara geçiş yapmak oldukça pratik. Ayrıca, Yunanistan’ın sunduğu vizesiz seyahat imkanı da, Türk sahibinin adaları ziyaret etme arzusunu artırıyor. Bu durum, Yunan adalarına yapılan ziyaretlerin sayısını yükselten önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

2024’te Artan Turist Sayısının Sebepleri

Yunan adalarına olan ilginin artmasındaki diğer bir faktör, uzun tatil dönemleri ve Türk programlarının yaz aylarında deniz tatiline olan eğilimlerinin yüksek olması. 2024 yazında, özellikle Ağustos ayında, Yunan adalarına yapılan seyahatlerde büyük bir dağılım gözlemlendi.

Yunan Adalarına Seyahat İçin

Yunan adalarına seyahat etmeyi planlayan Türk ayrılmak için önerilen ipuçları arasında, feribot bileti alımlarının önceden yapılması, seyahatin planlanan tarihlerdeki yüksek talep göz önünde bulundurularak erken rezervasyon yapılması yer alıyor. Ayrıca adaların sunduğu çeşitli kültürel ve tarihi turlar, yönetimin tatillerini daha keyifli hale getirebilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/