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Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Aralık 2022 - 14:07
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dünü 1048 liradan kapatan altın bugün 1055 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların “Altın fiyatlarındaki yükseliş sürer mi” ve “bu fiyattan altın alınırsa zarar edilir mi” sorularına cevabını altın ve para analisti İslam Memiş verdi.
Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 1

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,55 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.048 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 2

30 Kasım 2022 Çarşamba gününe de yükselişle başlayan gram altın, 1055 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 3

Birikimini altına yatırmak isteyen vatandaşların kafası karışık.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 4

Gram altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? Bu fiyattan altın almak kazandırır mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, akıllarda o soruya cevap verdi ve yıl sonu için gram altın fiyatını açıkladı…

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 5

Dünü ünü 1.048 liradan tamamlayan Gram altın, saat 15:00 itibariyle 1055 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 6

Çeyrek altın 1.726 liradan satılırken, 6.726 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 1.762 dolardan satılıyor.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 7

Altın piyasaları yukarı yönlü hareketini sürdürürken analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün Brooking Enstitüsü’nde yapacağı konuşmanın beklendiğini hatırlatıyor.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 8

İslam Memiş’ten Aralık tahmini
Altın piyasasındaki hareketliğini değerlendiren İslam Memiş, yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğinin altını çizerek, gram altının yıl sonunda geleceği fiyatı açıkladı.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 9

İslam Memiş’e göre 30 günün sonunda gram altın bakın kaç lira olacakmış!

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Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 10

Bir ayda 150 TL artacak!

Gram altındaki yükselişin süreceğini belirten İslam Memiş, altının 2022 yılını 1.200 TL seviyesinden kapatacağını söyledi.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 11

Memiş’in tahminine göre altın bir ayda tam 150 lira artış sağlayacak.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 12

Gram altın 2023’te 1.400 TL

Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 13

Daha önce yıl sonu için 1.400 TL demişti
İslam Memiş, daha önceki tahminlerinde gram altının 2022 yılını 1400 liranın üzerinde tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyordu.

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 14
Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 15

Altın fiyatları yükseliyor! İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi - Sayfa 16

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