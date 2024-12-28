ASGARİ ÜCRET 22.104 TL’YE ÇIKTI: HEDEF ADİL GELİR DAĞILIMI

Bakan Şimşek’in bu açıklamaları, ekonomik performans ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda hükümetin kararlılığını ve hedeflerini yansıtmakta. Asgari ücretteki bu olumlu durum, Türkiye’nin uluslararası alandaki ekonomik konumunu güçlendirmeye devam edeceği yönünde bir umut da yaratıyor.

2025 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret, 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, çalışanların yanlarında olduklarını ve hükümetlerinin, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Çalışanlarımızın Yanındayız

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, çalışanların alım gücünün kalıcı olarak artabilmesi için fiyat istikrarının sağlanmasının temel önkoşul olduğunu belirtti. Şimşek, uyguladıkları ekonomik programın nihai hedefinin sürdürülebilir bir yüksek büyüme sağlamak ve gelir dağılımında daha adil bir sistem kurmak olduğunu ifade etti. Hükümetlerinin göreve geldiği günden itibaren her zaman çalışanlarının yanlarında olduklarını ve bu desteğin süreceğini söyledi.

Asgari Ücret Enflasyonun Üzerinde Artıyor

Bakan Şimşek, 2005 ile 2024 yılları arasında istihdamın 13,7 milyon kişi arttığını, yani her yıl ortalama 680 bin yeni iş imkânı sağlandığını açıkladı. Uygulanan ekonomik programın etkisiyle, 2023 yılı Haziran ayından itibaren istihdam artışının 1,4 milyona ulaştığını belirten Şimşek, asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir artış sağladığını da vurguladı. 2023 yılında enflasyonun yüzde 64,8 olarak gerçekleştiğini, buna karşılık asgari ücret artışının yüzde 107,3 oranında olduğunu ifade etti. 2024 yılı için enflasyon beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyelerindeyken, asgari ücretin yüzde 49,1 oranında arttığını açıkladı.

2002’de 112 Dolar Olan Asgari Ücret Bugün 620 Doların Üzerinde

Bakan Şimşek, 2003 ile 2024 yılları arasındaki süreçte yıllık ortalama büyümenin yüzde 5,3 olduğunu, buna karşılık asgari ücretin reel olarak yüzde 5,6 oranında arttığını belirtti. Ayrıca, iş gücü ödemelerinin gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) payının 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 37,6’ya yükseldiğini ve bu oranın 1998 yılından bu yana görülen en yüksek değer olduğunu söyledi. Son bir yıl içindeki artışın ise 6,1 puan olduğunu ekledi. 2002 yılında asgari ücretin 112 dolar olduğu ve o dönemdeki ABD enflasyonuna göre bu rakamın şu anda 196 dolara tekabül ettiği bilgisini verdi. Ancak, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin güncel kurla 620 doların üzerinde olduğunu belirten Şimşek, asgari ücretin dolar cinsinden 2002 yılındaki seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş halinin ise 3,2 katına yükseldiğini açıkladı.

Asgari Ücret, Birçok Ülkeden Yüksek

Bakan Şimşek, Türkiye’deki mevcut asgari ücret seviyesinin, gelişmekte olan birçok ülkeyi geride bıraktığını belirtti. Türkiye’nin asgari ücreti, Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerin asgari ücret seviyelerinden daha yüksek. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya genelindeki diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında güçlü bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.

Bu açıklamalarla birlikte Bakan Şimşek, hükümetin, iş gücü piyasasındaki iyileşmeler ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik atılan adımları sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

KAYNAK: medyaradar