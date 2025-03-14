TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanlığı, 988 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alım yapılacak pozisyonlar, başvuru tarihlerinin yanı sıra başvuru şartlarına ilişkin detaylar da açıklandı. İş arayanlar için heyecan verici bu gelişme, başvuru süreci ve gerekli şartları öğrenmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

988 Personel Alımı: 865 Sözleşmeli, 123 Kadrolu

Ticaret Bakanlığı, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu olmak üzere toplam 988 personel alacak. Alım yapılacak personeller, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev yapacak. Alım ilanına ilişkin ayrıntılar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanmıştı.

Başvuru Tarihleri: 24 Mart-11 Nisan

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular dijital ortamda alınacak. Adaylar, 24 Mart ile 11 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı” veya “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresini kullanarak başvurularını yapabilecekler. Başvuru süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek, sadece internet üzerinden yapılacak başvurular dikkate alınacak.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Dağılımı

Bakanlık tarafından yapılacak personel alımında, farklı meslek gruplarına yönelik çok sayıda pozisyon bulunuyor. İşte başvuru yapılabilecek bazı önemli pozisyonlar ve sayıları:

200 Muayene Memuru

550 Gümrük Muhafaza Memuru

3 Ziraat Mühendisi

2 Makine Mühendisi

2 İnşaat Mühendisi

2 Elektrik Mühendisi

6 Gıda Mühendisi

5 Tekstil Mühendisi

4 Kimya Mühendisi

1 Elektrik ve Elektronik Mühendisi

1 Endüstri Mühendisi

30 Büro Personeli

20 Gemi Adamı

35 Şoför

Kadrolu personel alımında ise şu pozisyonlar yer alacak:

50 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

13 Kaptan

20 Makinist

4 Veznedar

6 Satış Memuru

30 Ambar Memuru

Başvuru Şartları ve Detaylar

Başvuru yapacak adayların, belirtilen pozisyonlar için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Başvurular yalnızca dijital platformlar üzerinden kabul edilecek ve adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Posta veya diğer yöntemlerle başvuru kabul edilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı’nın 988 personel alımına ilişkin tüm detaylar resmi olarak duyuruldu. Başvurular, 24 Mart ile 11 Nisan tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını yaparak bu önemli alım fırsatından yararlanabilecekler.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr