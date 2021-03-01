Bodrum Yanıyor !

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bodrum’da bir yangın daha çıktı. İlçe merkezinde çıkan yangında, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü. Bölgede bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Bodrum’un Umurca Mahallesi’ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.