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Bodrum Yanıyor !

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Bodrum Yanıyor !
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31 Temmuz 2021 - 16:04
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Bodrum’da bir yangın daha çıktı. İlçe merkezinde çıkan yangında, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü. Bölgede bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Bodrum’un Umurca Mahallesi’ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi’nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı.

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Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

 

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