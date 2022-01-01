ÇOK KONUSAN HİÇ BİR ŞEY BİLMİYORDUR

ÇOK KONUŞAN HİÇ BİR ŞEY BİLMİYORDUR

Laf olsun diye çok konuşan var her şeyde yok efendim öyle değil böyle, yok Efendim ekran karşısında dil dökenler, yok efendim Cumhurbaşkanı adayı kim olacak yok anketler böyle görünüyor bırakın beyler bunları inan ki evde bazen siyasi tartışmaları izliyorum ve gülüyorum. Son dönemde Tv kanalları sabahları magazin masaların konuşanları izliyorum, magazinci olduğum için çoğuna bakıyorum eften püften konuşmalar var. ya hu şimdi siyaset tartışmalarında öyle anketler böyle bence İmamoğlu yok efendim Kılıçdaroğlu yok efendi şu bu ya hu, Tek tek programında “Kılıçdaroğlu mu? Fatih Altaylı mı ?” diye sordu adam “henüz belli değil biz hiç bunun konuyu konuşmadık sandık çıksın o zaman oturup konuşacağız” dedi.

Halen davullar böyle çalıyor siyaset tartışma programlarında.

KİMSE VATANDAŞ AÇ MI DİYE KONUŞMUYOR

Geçtiğimiz günler de Soner YALÇIN çok güzel bir yazı yazmıştı. “Bana ne Gülşen’in donundan diye” gündem de büyük bir sorun var. Millet pazarlardan iki tane domates iki biber alıyor ucuz yağ kuyruklarında bekliyor. Halk ekmeğin ucuz olduğu yerde uzun kuyruklara giriyor. Kimse bunları konuşmuyor halen iktidar biz böyle yaptık, bunları yaptık ve yapacağız demesine rağmen kimse vatandaş aç ne olacak demiyor. İnan ki şahit oldum belki sizlerde duymuşsunuzdur geceleri kadınlar erkekler ellerinde poşetler artan yemekleriniz de istiyorlar kapıları çalıyorlar çocuklarımız aç diyorlar dileniyoruz bunları gören hiç kimse yok mu Tv kanalların haber merkezleri bunları görmüyor mu ? Çünkü medya yok bir iki tane internet gazetesi var onlarda boğulmak üzeri kim sahip çıkacak. Gidişat kötü halen beyler, televizyonda yorum yapmak için iyi paralar alıp sıcak stüdyo da ahkam kesmeye devam ediyorlar.

Seda Sayan Evlendiriyor

Sabahları seda sayan evlenmek isteyen çocukları karşı çıkan ailelerin karşı mücadele vererek

evlendirmeye devam etsin, Esra Erol bir savcı gibi kim ne yapmış onları çıkarıp çıkarıp sorgulamasına devam etsin Magazin masalarında kim kimlerle kaçamak yaptı, kim evleniyor, hangi oyuncu sevgilisin aldattı, bunları devam etsin. Ama gündemi de bilelim insanlar ne yiyor karınları tok mu? İssiz ordusu gün geçtikçe büyüyor demiyorlar Allah sonumuz hayra getirsin.