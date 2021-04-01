Mansur Yavaş’a Soruşturma Açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, TOGO İkiz Kuleleri’ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin harekete geçmiş ve Mansur Yavaş’ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran’da Başsavcılığın talebine cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun’un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.

BAŞSAVCILIK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA BAŞVURMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. Başsavcılığın yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın TOGO İkiz Kuleleri’ne ilişkin 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf talebinden feragat işleminde bulunduğuna dikkat çekilmişti. İstinaf talebinden feragati de içeren “belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek” yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karar alınmasının zorunlu olduğuna ifade edilmişti. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yetki almadan istinaftan feragat talebinde bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu talebin görevi kötüye kullanma suçunu kapsadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmişti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Konu Sinan Aygün’ün Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusu üzerine yapılan, prosedürün uygulanmasına dair ÖN İNCELEME izninden ibarettir. Bu süreç, kamu görevlileri hakkında yapılan şikâyetler üzerine yürütülen rutin bir idari işlemdir. Soruşturma izni, ön inceleme tamamlandıktan sonraki sürece dair bir işlem olup şu anda böyle bir durum yoktur. Soruşturma, Savcılık makamı tarafından yapılır; burada İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir ön inceleme söz konusudur. SORUŞTURMA YAPILMASINA ONAY VERİLDİĞİ İFADESİ YALANDIR.

Belirli kişilerce belli yayın kuruluşlarından servis edilen, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU ÜZERİNDE BASKI KURMAK AMACIYLA YAPILDIĞI AÇIK OLAN bu yalan haberin içeriğiyle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu basın kurumlarının bir siyasi duruşlarının olması kabul edilebilir ancak belirli rant odaklarını hangi motiflerle, neden destekledikleri asla anlaşılabilir bir durum değildir.

Sinan Aygün ve benzeri kişilerin, eski dönemde onlara sağlanan imtiyazlar nedeniyle mahir oldukları bu tip ucuz oyunlarına karşı asla taviz verilmeyeceğinin ve bu dönemin millet iradesi ile sona erdiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. “Tek bir karar alıp rantın 10 kat artırıldığı imar baronları dönemi” ortadan kaldırılmıştır.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde “rant” devrinin bittiğini; hiçbir kişi, grup, cemaat, vakfa ayrıcalık tanınmayacağını, halkın parasının ve devlet imkanlarının kimseye peşkeş çekilemeyeceğini bir kez daha vurguluyor; bu uğurda söz konusu bedel ödemek olacaksa, peşinen hazır olduğumuzu da belirtiyoruz.

YAVAŞ “BİZ HAKLI ÇIKTIK” DEMİŞTİ

CHP eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay kararı Yavaş’ı sevindirmişti.

20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan proje mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istemişti.

Mansur Yavaş konuyla ilgili paylaşımında şunları yazmıştı:

“Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık. İftira, diz çökecekti, yine çöktü. Hak yerini bulacaktı, yine buldu. Doğru duvar yıkılmazdı, yine yıkılmadı. Ankara’mız için hayırlı olsun.”

DEVLETİN HAKİMİ MÜTEAHHİDİN DOĞUM GÜNÜNDE

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun TOGO Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun doğum gününe katıldığı ortaya çıkmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu’nun bir açılışta yer aldıkları fotoğrafı paylaşarak “Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun, kaçak katlarıyla bilinen Togo Kuleleri’nin ortaklarından biriyle olan doğum günü partisi videosunu Ali Mahir Başarır vekilimiz paylaşmış. Bu fotoğraf da benden gelsin. TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu bir açılışta yine beraber” demişti.

Taşçıer ayrıca Esat Toklu’nun TOGO Kuleleri’ni yapan şirketin patronunu makamında ağırladığı fotoğrafı da paylaştı.

Taşçıer paylaşımına, “‘Sevgili abim’ diye anılacak kadar bir yakınlık da var. Toklu’nun başında bulunduğu İstinaf, bu kulelerle ilgili bazı kararlar almıştı” diye yazdı.