Muğla CHP kaynıyor! Aras’ın adaylığı kriz yarattı!

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Ahmet Aras ile ilgili belediye başkanlığı döneminde Cengiz Holding’e verilen ruhsat başta olmak üzere görev süresinde yaptığı çıkışlar nedeniyle tartışmalar yaşanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından geçtiğimiz Cuma gerçekleştirilen toplantıda MYK tarafından önerilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak onaylandı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski milletvekilleri dahil olmak üzere 11 aday adayı mevcutken Ahmet Aras’ın aday gösterilmesi şaşkınlık yarattı.
Bölgede yayın yapan yerel basın kuruluşları tarafından sosyal medya hesaplarında Aras’ın 2019 yılından bu yana yapmış olduğu konuşmalar ve vatandaşlarla yaşadığı tartışmaların yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.
Özellikle Mehmet Cengiz’in Türkbükü’nde Cennet Koy yakınlarında başladığı inşaat için “anasının ak sütü gibi helal” sözlerinin yer aldığı videoda Aras döneminde 14 bin 4 yüz inşaat ruhsatı verildiği, yolların bozukluğu ve altyapı eksiklilerinin giderilemediği de ifade edildi.
Sosyal medya hesaplarında şaşkınlıklarını belirten bazı vatandaşlar tepkilerini dile getirirken Bodrum’da anketlerde sonuncu olan adayın Muğla’ya Belediye Başkan Adayı yapılmasını eleştirdiler.