Michaela Ödül Aldı

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Geçtiğimiz gece İstanbul Dedeman Oteli’nde düzenlenen Altın Kalite Ödüllerinde bir çok ünlü gibi; dünyaca ünlü astrolog Michaela ödülünü aldı. Dünya 3.lüğü ve Avrupa 4.lüğü bulunan Michaela ödülünü alırken sahnede söylediği sözleriyle büyük alkış aldı.”Çok üzgünüm ama bu geceye katılmak zorunda kaldım. Ciğerlerimiz yanıyor. Lütfen ormanlarımıza, çevremize sahip çıkalım. Bir çok hayvan ve ormanlarımız, canlılarımız yandı lütfen daha duyarlı olalım “diyerek sahnede büyük alkış aldı.” Bu ödülü de itfaiye erlerini bağışlıyorum ve onlar adına alıyorum” dedi. Sunuculuğunu Ece Gürsel ve Şenol İpek’in yaptığı gecede ünlü astrolog birçok hayranıyla fotoğraf çektirdi.