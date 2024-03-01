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GÜNEŞ TUTULMASI DÖNEMİNDE ALINMAMASI GEREKEN KARARLAR

GÜNEŞ TUTULMASI DÖNEMİNDE ALINMAMASI GEREKEN KARARLAR
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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08 Nisan 2024 - 15:26

Güneş tutulması gibi astrolojik olaylar, bazı astrologlar tarafından yeni başlangıçlar yapmak, hayatlarında değişiklikler yapmak veya hedefler belirlemek için uygun zamanlar olarak görülebilir. Ancak, bu dönemde alınan kararlara dikkat etmek ve dikkatli olmak da önemlidir. İşte güneş tutulması sırasında alınmaması gereken bazı kararlar:

1. Ani ve düşüncesiz kararlar: Güneş tutulması sırasında ani ve düşüncesiz kararlar almak, genellikle uzun vadeli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, duygusal bir tepkiyle hareket etmekten kaçınmak ve karar vermeden önce iyice düşünmek önemlidir.

2. Büyük finansal kararlar: Güneş tutulması dönemlerinde büyük finansal kararlar almaktan kaçınmak önemlidir. Yatırım yapmak, büyük alışverişler yapmak veya borçlanma gibi finansal adımlar atmadan önce dikkatli bir şekilde düşünmek ve gerektiğinde uzman görüşü almak önemlidir.

3. İlişki kararları: Güneş tutulması sırasında ilişki kararları almak da riskli olabilir. Özellikle yeni ilişkilere başlama veya mevcut ilişkilerde büyük kararlar alma konusunda dikkatli olmak önemlidir.

4. Kariyer değişiklikleri: Güneş tutulması dönemlerinde ani kariyer değişiklikleri yapmaktan kaçınmak önemlidir. Kariyer hedeflerinizi gözden geçirmek ve uzun vadeli planlar yapmak için bu dönemi kullanabilirsiniz, ancak aceleci kararlar almaktan kaçınmalısınız.

5. Sağlık kararları: Sağlık, estetik, güzellik konularında da ani kararlar almaktan kaçınmak önemlidir.

6. Uzun vadeli taahhütler: Güneş tutulması dönemlerinde uzun vadeli taahhütlerde bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Evlilik, taşınma, iş değişikliği gibi büyük adımları atmadan önce dikkatli bir şekilde düşünmek ve gerektiğinde destek almak önemlidir.

Güneş tutulmaları genellikle gerçekleştikleri tarihten yaklaşık 1,5 ay önce etkilerini hissettirmeye başlar ve sonrasında yine 1,5 ay boyunca devam eder. Dolayısıyla, tutulmanın genel etkisi genellikle yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. Bu süreç içinde kişisel gelişim, ilişkiler, kariyer ve diğer alanlarda değişiklikler ve dönüşümler yaşanabilir. Güneş tutulmalarının etkilerini daha iyi anlamak ve bu dönemde dikkat edilmesi gereken konuları belirlemek için doğum haritası hakkında danışmanlık alabilirsiniz.

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