BİZCE BU MUHTEŞEM YILDIZLAR DOĞAL HALLERİ İLE KESİNLİKLE ÇARPICI GÖRÜNÜYOR!

Sarışın Hadise mi, kumral Hadise mi? Kalın kaşlı Hadise mi, yoksa incecik kaşlı Hadise mi? Sizin hangisini beğendiğiniz fark etmez, çünkü Hadise bir imajda uzun süre kalıcı olmamayı alışkanlık haline getirdi. Tam yeni haline gözümüz alışmaya başladığı anda yeni bir imaja bürünüyor. En alışamadığımız hali ise makyajsız hali tabii ki. Çünkü sarı saçlıyken makyajsız hali çok renksiz dururken, koyu renk saçlı ve kalın kaşlı halini makyajsız gördüğümüzde ters yöne doğru koşasımız gelebiliyor. Kirpik olayında ise asla sadelikten yana değil ünlü şarkıcı. Kirpikler uzun ve yoğun olmazsa olmaz. Sahne şovlarında ve kliplerinde abartılı olmasını anlarız ama günlük hayatta biraz daha sadeleşse mi artık acaba?

GÜLŞEN

Gülşen sahnelerde büyüdü diyebiliriz. Gencecikken başladığı kariyerinde sağlam bir yere gelmek için çok çalıştığını da gördüğümüz için kendisi takdir ediyoruz. Kliplerinde cesur olmayı çok seven Gülşen makyajı çok seviyor. Hatta çok bir özelliği olmayan çehresini makyajla değiştirmeye bayılıyor bile diyebiliriz. Makyaj yeterli olmayınca estetik ameliyat olmaktan da çekinmeyen Gülşen en son Hollywood yanakları görünümüne kavuşmak için elmacık kemiklerinin olduğu bölgeye bile dolgu yaptırmış. Dudaklarını ise düzenli olarak botoksla büyütüyor. Hal böyle olunca, makyaj çıktığında yüzündeki bazı bölümlerin orantısız büyüklükleri göze çarpıyor. Doğallık akımına bir şans mı verse acaba? Bizce deneyeme değer.

MERYEM UZERLI Güzel ve masum bir oyuncu olarak girdi hayatımıza. Kandırıldı, aldatıldı, yıpratıldı gözümüzün önünde. O kadar üzüldük ki bu güzel kadının başına gelenlere. Tükenmişlik sendromunu ilk kez onun sayesinde duyduk. Dizi oyuncularının, başrolde olsalar bile çok yorulabileceklerini anladık. Ama bir tek bu güzel kadının nasıl olup da dudaklarına sürekli dolgu yaptırmaya karar verdiğini anlayamadık. Doğal güzelliğini yapay görünüme kavuşturması için kimlerin etkisi altında kaldığını da bir türlü öğrenemedik. Çok yazıldı çizildi, belki okudu yorumları, ama yine de vazgeçmedi, bastı botoksu. Neden bunu yaptığını anlamasak da Meryem Uzerli’nin doğal ve estetiksiz halinin en güzeli olduğunu ona hatırlatmayı bir görev sayıyoruz: “Duy bizi Meryem, doğal haline dön.”