BİZCE BU MUHTEŞEM YILDIZLAR DOĞAL HALLERİ İLE KESİNLİKLE ÇARPICI GÖRÜNÜYOR!

EZGI MOLA
Ezgi Mola yıllar önce hafif tombul, bol makyaj yapsa da biraz bakımsız görünen bir imaja sahipti. Sonra bir değişim geçirdi, bir dönüşüm yaşadı inanılmaz bir güzelliğe dönüşüverdi. Dönüşüm sonrası makyaj markaları, diş bakım ürünleri pazarlayan firmalar Ezgi Mola’ya reklam sözleşmesi imzalatmak için sıraya girdiler. Filmler, diziler, programlar derken onu görmediğimiz yer kalmadı. Bu dönüşümün nasıl olduğu sorulduğunda da verdiği yanıt çok basitti. Bu hayatta sadece tek bir bedenimiz vardı ve o uzun süre sağlıksız beslenerek spor yapmayarak bedenine iyi davranmadığını fark etmişti. Artık hem düzenli spor yapıyor hem de sağlıklı besleniyor. Makyajla çok güzelleşiyor ve her tür makyajı kaldırıyor. Makyajı çıkardığı zamanlardaysa gözleri vurucu etkiyi biraz kaybediyor.
HADISE
Sarışın Hadise mi, kumral Hadise mi? Kalın kaşlı Hadise mi, yoksa incecik kaşlı Hadise mi? Sizin hangisini beğendiğiniz fark etmez, çünkü Hadise bir imajda uzun süre kalıcı olmamayı alışkanlık haline getirdi. Tam yeni haline gözümüz alışmaya başladığı anda yeni bir imaja bürünüyor. En alışamadığımız hali ise makyajsız hali tabii ki. Çünkü sarı saçlıyken makyajsız hali çok renksiz dururken, koyu renk saçlı ve kalın kaşlı halini makyajsız gördüğümüzde ters yöne doğru koşasımız gelebiliyor. Kirpik olayında ise asla sadelikten yana değil ünlü şarkıcı. Kirpikler uzun ve yoğun olmazsa olmaz. Sahne şovlarında ve kliplerinde abartılı olmasını anlarız ama günlük hayatta biraz daha sadeleşse mi artık acaba?
GÜLŞEN
Gülşen sahnelerde büyüdü diyebiliriz. Gencecikken başladığı kariyerinde sağlam bir yere gelmek için çok çalıştığını da gördüğümüz için kendisi takdir ediyoruz. Kliplerinde cesur olmayı çok seven Gülşen makyajı çok seviyor. Hatta çok bir özelliği olmayan çehresini makyajla değiştirmeye bayılıyor bile diyebiliriz. Makyaj yeterli olmayınca estetik ameliyat olmaktan da çekinmeyen Gülşen en son Hollywood yanakları görünümüne kavuşmak için elmacık kemiklerinin olduğu bölgeye bile dolgu yaptırmış. Dudaklarını ise düzenli olarak botoksla büyütüyor. Hal böyle olunca, makyaj çıktığında yüzündeki bazı bölümlerin orantısız büyüklükleri göze çarpıyor. Doğallık akımına bir şans mı verse acaba? Bizce deneyeme değer.
MERYEM UZERLI
Güzel ve masum bir oyuncu olarak girdi hayatımıza. Kandırıldı, aldatıldı, yıpratıldı gözümüzün önünde. O kadar üzüldük ki bu güzel kadının başına gelenlere. Tükenmişlik sendromunu ilk kez onun sayesinde duyduk. Dizi oyuncularının, başrolde olsalar bile çok yorulabileceklerini anladık. Ama bir tek bu güzel kadının nasıl olup da dudaklarına sürekli dolgu yaptırmaya karar verdiğini anlayamadık. Doğal güzelliğini yapay görünüme kavuşturması için kimlerin etkisi altında kaldığını da bir türlü öğrenemedik. Çok yazıldı çizildi, belki okudu yorumları, ama yine de vazgeçmedi, bastı botoksu. Neden bunu yaptığını anlamasak da Meryem Uzerli’nin doğal ve estetiksiz halinin en güzeli olduğunu ona hatırlatmayı bir görev sayıyoruz: “Duy bizi Meryem, doğal haline dön.”
LISA BONET
Lisa Bonet’i bir yerden tanıyorsunuz da kim olduğunu çıkaramıyor musunuz? 80li yıllarda Bill Cosby’nin başrolde olduğu “The Cosby Show”da Denise Huxtable rolünde oynadığını söylersek hatırlayacağınıza eminiz. “O kadar eski dizileri nereden bileyim gencim ben” diyorsanız da şöyle bir tanıtma yapalım. Lisa Bonet Game of Thrones’dan Jason Momoa’nın eşi ve iki çocuğunun annesi. Doğal yaşamdan yana olan çiftin çocukları dahil ailede kimse saçlarını taramıyor diyebiliriz, hepsi rasta saçlı. Lisa Bonet gotik makyajlar yapmayı seviyor, koyu renk farlar ve göz kalemleri favorisi. Makyajsız da süper görünen 52 yaşındaki oyuncunun dünyaca ünlü bir cilt bakım uzmanı var. Yaşam tarzı da organik cilt bakım kremleri de.
Caitlyn Jenner hayatının büyük kısmını Bruce Jenner olarak geçirdi. Kim Kardashian’ın üvey babası olduğu için tüm dünya onu önce Bruce Jenner olarak tanıdı. Sonra da yine herkesin gözleri üzerindeyken kadın olmak istediğini ilan etti. Gereken tüm ameliyatları oldu ve karşımıza Caitlyn olarak çıktı. Omuzlarına dökülen gür saçları ilk dikkat çeken noktaydı. Bruce Jenner’ın alnında açılma vardı ve saç telleri inceydi. Caitlyn Jenner olmak için saç ektirdiği tescillendi böylece. Aynı zamanda kalıcı kaş da yaptıran Caitlyn makyaj konusunda sadelikten yana. Doğal renkler kullanmayı tercih ettiği için makyaj yapmadığı zaman büyük bir fark oluşmuyor. Ancak yine de makyajsızken Bruce’tan izler görmek daha kolay. Bu yüzden hep makyaj yapmasını tavsiye ederiz.
JENNIFER ANISTON
Friends dizisiyle şöhreti dünyayı saran, Brad Pitt’le evlendiğinde ünlülüğün zirvesini yaşayan Jennifer Aniston son yıllarda birazcık geri planda durmasına inat artık sürekli gündemde. Hatta Friends dizisinin bile tekrar özel bir proje için bir araya geleceği konuşuluyor. Hal böyle olunca 51 yaşındaki güzel oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliğini mercek altına aldık. Ten rengi her zaman biraz bronz çünkü evinde solaryum var. Cildini sıkılaştırdığına inanıyor ve yıllardır kullanıyor. Makyaja gelince, güneş koruyucu içeren mat renkte bronz görünüm veren bir fondöten kullanmayı seviyor. Onun dışında da rimel ve eyeliner vazgeçilmezi. Makyajsız haliyse yaşına oranla gayet başarılı.
LADY GAGA
Ses muhteşem. Yazdığı sözler tam ortadan vuruyor kalpleri. Yaptığı şarkılar dünya çapında bir numara olmayı sonuna kadar hak ediyor. Makyaj seçimleri açısından kariyerinin başından beri çılgın seçimler yaparak gündemde olmaya bayılan Lady Gaga son yıllarda durulmaya başladı. 2019 yılındaki Oscar töreninde makyajı rüya gibiydi. Doğallık ön plandaydı ve herkese “budur” dedirtti. Cildinin pürüzsüzlüğü ve renk tonu inanılmaz güzeldi. Saçları neredeyse beyaz diyebileceğimiz bir platin sarısıydı. Üst göz kapağına çok açık mavi kalem çekmişti ve dudaklarını doğal şeftali tonlarında tutmayı tercih etmişti. Makyaj yapmadığı zamanlarda da o gece olduğu gibi muhteşem görünüyor ve bunun için tonlarca maske ve serum kullanıyor.
JOCELYN WILDENSTEIN
Dünya onu kedi kadın olarak tanıdı. Çünkü sırf dolar milyarderi kocişi kedileri çok seviyordu, o da kocişi için her şeyi yapmaya hazırdı. Onlarca estetik ameliyat oldu. Gözlerinin üstüne ve altına dolgular yaptırdı, yanaklarına da silikon koydurdu. Şakaklarından gerdirme ameliyatı oldu. Dudaklarına silikon üzerine silikon doldurdu. Ve en sonunda kocişinin istediği gibi kediye benzedi. Sorsanız asla ameliyat olmadım diyecek kadar da akıl tutulması yaşıyor. Makyajsız halini betimlemeye dilimiz varmıyor. Sabahları aynaya baktığında ne hissediyordur diye merak etmekteyiz. O çok sevgili kocişi de onu aldattı, boşandılar. Jocelyn boşanmadan kazandığı paraları yedi bitirdi iflasını ilan etti. Tüm bunlar bir hiç uğruna yapıldı yani.
SEREN SERENGIL
Seren Serengil yıllardır aynı. O ne kadar uğraşırsa uğraşsın, netice değişmiyor: yapay. Evet burun hokka, gözler renkli. Ama aslında burun ameliyatlı, gözler de lens. Zaten makyaj teknikleri de sonuna kadar kullanılıyor. Burnu daha ince göstermek için aydınlatıcı ince bir çizgi halinde sürülüyor, kenarlara gölge atılıyor. Aynı etkiyi elmacık kemiklerine de uyguluyor. Göz altları ise düzenli olarak dolgu yapılarak torbalardan arındırılıyor. Saçlarda her daim sarının tonları hakim. Ya tamamen sarı oluyor o saçlar ya da sarı siyah çizgili bir görünümle karşımıza çıkıyorlar. Kaşlar hep koyu renk, bazen kalın bazın ince. Ama işte bizce bütün bunlar olmadan da güzel. Keşke şu #nomakeup akımına bir şans verse.
BÜLENT ERSOY
Konu makyaj olur da Bülent Ersoy listede olmaz mı? Tabii ki olur! Türk Sanat Müziğinin icra etme konusunda onun üstüne kimse yoktur. Saç, makyaj, kıyafet üçlemesinde de çok iyi olduğunu her fırsatta gösteriyor. Özellikle makyaj konusunda meslektaşlarına kıyasladığımızda bambaşka bir kulvarda olduğunu söylesek yalan olmaz. Bülent Ersoy’un yüzüne yapılan makyaj sadece kapatıcı ve far sürmekten ibaret değil. O gözler bambaşka bir hale bürünüyor, elmacık kemikleri olduğundan daha çıkık, burnu gerçek halinden daha ince, dudakları normalden daha kalın bir görünüme kavuşuyor. Kullanılan renkler kostüm konseptiyle tamamen uyumlu oluyor tabii ki. Hepsini çıkardığı zaman ise geriye kalan görüntü tanınmaz bir halde oluyor.