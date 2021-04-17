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Pelin Akil’den ‘oruç’ açıklaması

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Pelin Akil’den ‘oruç’ açıklaması
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17 Nisan 2021 - 10:51
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Ünlü oyuncu Pelin Akil, oruç tutmadığı için kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. İlaç kullandığını belirten Akil, “Bence tutanlar da tutmayanlara saygılı olursa güzel bir şekilde yaşarız.” dedi

Pelin Akil, sosyal medya hesabı Instagram’dan çocuklarına hazırladığı kurabiyenin tarifini paylaşarak “Kahvaltı yapıyorum” yazdı. Akil, paylaşımından dolayı linç edildiğini söylediği bir sonraki açıklamasında, “İlaç kullanıyorum, tutamıyorum ama bu benim tercihim de olmayabilir. Ben saygısız bir şey yapmadım. Bir yemek, bir şey yok. Çocuklarıma yaptığım bir şeyi paylaştım. Her anne çocuklarına yapacak alternatif arıyor. Onun dışında bence tutanlar da tutmayanlara saygılı olursa güzel bir şekilde yaşarız” dedi.

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