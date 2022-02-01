Gökçe Bahadır’dan olay ‘Yaprak Dökümü’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır, Alem Dergisi’ne çarpıcı pozlar verdi.

Hayalindeki rolden de bahseden güzel oyuncu, “Sabiha Gökçen’in hayatını canlandırmayı isterdim” dedi.

Gökçe Bahadır’a, ‘Hayat Bilgisi, Yaprak Dökümü, Kayıp Şehir, Ufak Tefek Cinayetler’ şimdilerde ‘Kulüp’ ve ‘Evlilik Hakkında Her Şey’… Canlandırdığınız her karakterle hafızalarda yer edindiğiniz aşikar. Dünden bugüne baktığınızda nasıl evrildi oyunculuğunuz sizce?‘ diye soruldu.

Bahadır bu soruda ‘Yaprak Dökümü’ dizisinden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“Biraz daha büyüdüğüm, bu işi gerçekten yaptığımın ciddiyetine vardığım, insanların beni artık sokakta gördüklerinde tanıdıkları bir noktaya geldiğimi fark ettiğim bir iş oldu. Ağır bir rolü üstleniyordum orada ve bu işin aslında ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, disiplinin ve istikrarın önemini anladım.”