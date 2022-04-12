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Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı!

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı!
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12 Nisan 2022 - 14:55

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Tv programı Beyin Dedektifi’nde zor anlar yaşayan Yeliz Yeşilmen, kendini neşelendirmek için hamam keyfi yaptı. Sosyal medyadan hamamda çekilen fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen’e yorum yağdı.

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 1

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde katıldığı programda travmasıyla yüzleşmiş, başından geçen olayları gözyaşları içinde anlatmıştı.

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 2

Sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen Yeliz Yeşilmen, rahatlamak için kendini hamama attı.

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 3

Sosyal medya hesabından hamamda çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen’e yorum yağdı.

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 4

Yeşilmen paylaşımına; “Bu hayatta neyi ciddiye alıp neyi ciddiye almayacağını çok dikkat etmen gerekiyor çünkü ciddiye aldığın şeyi büyütürsün ukala insanları değersiz insanları sinirini bozan insanları ve sinirini bozan hiçbir şeyi sakın sakın ciddiye alma onlara bu pirimi verme olayları büyütme aşkı sevgiyi huzuru yardımı büyüt ki hayatına bereket bolluk yağsın.” notunu düştü.

Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 5
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 6
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 7
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 8
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 9
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 10
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 11
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 12
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 13
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 14
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 15
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 16
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 17
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 18
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 19
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 20
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 21
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 22
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 23
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 24
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 25
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 26
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 27
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 28
Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı! - Sayfa 29
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