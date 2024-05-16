Pınar Deniz’den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu

Yapım’ın pazar akşamlarının reyting rekortmeni olan ve izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin onur konuğu oldu.
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Ünlü ismin tarzı ise sosyal medyayı adeta salladı.
Ünlü oyuncu daha önce de Cannes Film Festivali’ne katılıp güzelliğiyle herkesi mest etmişti. Kırmızı halıda ünlü tasarımcı Özgür Masur imzalı bir elbiseyle boy gösteren Pınar Deniz’e hayranlık dolu bakışlar atılmıştı.
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Ünlü oyuncu bu kez de şık bir pantolon büstiyer kombiniyle dikkat çekti.
Hazırlanırken frikik vermemek için çok uğraşan Pınar Deniz’in dekoltesinde hep bir el vardı.
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Deniz’in cesur tarzı sosyal medyada gündem oldu.