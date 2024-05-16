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Pınar Deniz’den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu

Pınar Deniz’den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Mayıs 2024 - 13:23
Vatanım Sensin dizisiyle tanınan ve Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, Cannes’a gitti. İddialı tarzının göz doldurduğu Deniz, dekoltesini sık sık kontrol etmek zorunda kaldı.
Pınar Deniz'den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu - Sayfa 1

Yapım’ın pazar akşamlarının reyting rekortmeni olan ve izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nin onur konuğu oldu.

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Pınar Deniz'den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu - Sayfa 2

Ünlü ismin tarzı ise sosyal medyayı adeta salladı.

Ünlü oyuncu daha önce de Cannes Film Festivali’ne katılıp güzelliğiyle herkesi mest etmişti. Kırmızı halıda ünlü tasarımcı Özgür Masur imzalı bir elbiseyle boy gösteren Pınar Deniz’e hayranlık dolu bakışlar atılmıştı.

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Pınar Deniz'den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu - Sayfa 3

Ünlü oyuncu bu kez de şık bir pantolon büstiyer kombiniyle dikkat çekti.

Hazırlanırken frikik vermemek için çok uğraşan Pınar Deniz’in dekoltesinde hep bir el vardı.

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Pınar Deniz'den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu - Sayfa 4

Deniz’in cesur tarzı sosyal medyada gündem oldu.

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