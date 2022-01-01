Survivor Berna Keklikler’in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! “Ablasına bin basar”
Survivor All Star yarışmasına katılan Berna Keklikler’in manken kardeşi Berrin Kekliker güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
2017 yılında katıldığı Survivor’a agresif tavırlarıyla damga vuran Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü.
Berna Keklikler’in model kardeşi Berrin Keklikler’i görenler, ”Ablasına bin basar”, ”Ünlü olmayı daha çok ediyor” ve ”Bu ne güzel bir kadın böyle!” gibi yorumlarda bulundu.
1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Berna Keklikler, Ekonomi üzerine eğitim aldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programıyla tanınan Keklikler, ardından Survivor 2017 sezonunda yarıştı.
Güzelliğiyle adından söz ettiren Berna Keklikler’in, model Berrin Keklikler’in ablası olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
Instagram’da 130 bini aşkın takipçisi bulunan Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey’de 2. olmuştu.
Benzemez Kimse Sana yarışma programına da katılan Berrin Keklikler, yalnızca güzelliğiyle değil, sesiyle de büyülemişti.
İşte Berna Keklikler’in manken kardeşi Berrin Keklikler