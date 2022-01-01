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Survivor Berna Keklikler’in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! “Ablasına bin basar”

Survivor Berna Keklikler’in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! “Ablasına bin basar”
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21 Ocak 2022 - 14:08

Survivor Berna Keklikler’in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! “Ablasına bin basar”

Survivor All Star yarışmasına katılan Berna Keklikler’in manken kardeşi Berrin Kekliker güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 1

2017 yılında katıldığı Survivor’a agresif tavırlarıyla damga vuran Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 2

Berna Keklikler’in model kardeşi Berrin Keklikler’i görenler, ”Ablasına bin basar”, ”Ünlü olmayı daha çok ediyor” ve ”Bu ne güzel bir kadın böyle!” gibi yorumlarda bulundu.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 3

1989 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Berna Keklikler, Ekonomi üzerine eğitim aldı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 4

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programıyla tanınan Keklikler, ardından Survivor 2017 sezonunda yarıştı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 5

Güzelliğiyle adından söz ettiren Berna Keklikler’in, model Berrin Keklikler’in ablası olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 6

Instagram’da 130 bini aşkın takipçisi bulunan Berrin Keklikler, 2013 yılında katıldığı Miss Turkey’de 2. olmuştu.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 7

Benzemez Kimse Sana yarışma programına da katılan Berrin Keklikler, yalnızca güzelliğiyle değil, sesiyle de büyülemişti.

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 8

İşte Berna Keklikler’in manken kardeşi Berrin Keklikler

Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 9
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 10
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 11
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 12
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 13
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 14
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 15
Survivor Berna Keklikler'in manken kardeşi görenlerin ağzını açık bıraktı! "Ablasına bin basar" - Sayfa 16
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