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Binlerce Rus askeri gökyüzünden Ukrayna’ya çıkarma yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı…

Binlerce Rus askeri gökyüzünden Ukrayna’ya çıkarma yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı…
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24 Şubat 2022 - 15:17

Binlerce Rus askeri gökyüzünden Ukrayna’ya çıkarma yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı…

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyona ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken, sosyal medyada yer alan bazı görüntüler adeta gündeme bomba gibi düştü. Videonun, binlerce Rus askerinin, Ukrayna topraklarına çıkarma yaptığı anlara ilişkin olduğu iddia edilirken, bölgede bomba sesleri de gelmeye devam ediyor.

Binlerce Rus askeri gökyüzünden Ukrayna’ya çıkarma yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı…

Rusya’nın bu sabah Ukrayna’ya başlattığı operasyondan çarpıcı görüntüler gelmeye devam ederken, sosyal medyada yer alan gökten çıkarma iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Rusya – Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bölgeden gelen videolar dikkat çekiyor. Putin’in emriyle gece boyunca Ukrayna’yı bombalayan Rusya, Belarus sınırından da ülkeye girmişti.

Rusya Kara Kuvvetlerinin de Ukrayna’ya giriş yaptığı açıklandı. Öte yandan binlerce Rus askerinin paraşütlerle Ukrayna’ya indiği ana ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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