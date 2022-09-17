3 STARIN GERÇEK HİKAYESİ GELİYOR!

Mahsun Kırmızıgül 3 yıl aradan sonra bir otobiyografi filmiyle önüyor.

GARİBANLIKTAN STRALIĞA GİDEN YOL

Ünlü yönetmen, 1990 – 1993 yılları arasında yaşanmış gerçek bir hikaye ile beyazperdeye

geri dönüş yapıyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği yılın filmi “PRESTİJ MESELESİ” müzik

yapımcısı olan Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç

müzisyenleri keşfetmesini konu ediyor. 1990’lardan günümüze müziğe yön veren 3 gariban

müzisyenin (Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül) içlerindeki bitip tükenmeyen

azimlerinin, mesleklerine olan tutkularıın, hayatla olan mücadelelerinin ve kalpten kalbe

giden o ilk yolculuğun gerçek hikayesi geliyor.

TÜRKİYE’NİN DÖNEMSEL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK!

Yapımcılığını Boyut Film Murat Tokat’ın yaptığı bir umut hikayesini anlatan filmin çekimleri

önümüdeki hafta başlıyor. 1990’larda Türk müzik sektörüne damga vuran Prestij Müzik

ailesinin doğuşu ve yükselişinin anlatıldığı film, Türkiye’nin dönemsel geçmişine de ışık

tutacak.

3 ŞUBAT’TA VİZYON’DA

Türkiye’nin köylerine, kasabalarına ve şehirlerine uzanan şöhretleri okyanusları aşan ve

herkesin gönlünde yer edinen santçıların var oluşlarının gerçek hikayesi 3 şubatta Avrupa,

Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Türkiye’nin tüm illerinde sinemalarda gösterime girecek.

“Prestij Meselesi” filmi karakterler üzerinden adeta dönemin Türkiye’sinin değişen müzik,

kültür ve sanat geçmişini de anlatacak. Işığı, atmosferi, taşıdığı yükü, gizemi, kasveti,

dönemi, yalnızlığı, bekleyişi, yoklukları ve umutları ile samimi bir film olacak. Televizyon,

müzik, sahne, gösteri dünyasının görünmeyen gerçek yüzünü anlatacak olan filmin

senaryosunu, o pırıltılı dünyayı yaşayan ve aynı zamanda karakterlerden biri olan senarist,

yönetmen Mahsun Kırmızıgül yazdı. Mahsun Kırmızıgül; “Şu dünyada iki aile tanıdım, gerisi

yalan. Don Corleone Ailesi ve Prestij Müzik Ailesi. Kavga çıksa Prestij ailesi bu İtalyanları

paramparça eder.” dedi.