Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

3 STARIN GERÇEK HİKAYESİ GELİYOR!

3 STARIN GERÇEK HİKAYESİ GELİYOR!
4 views
19 Eylül 2022 - 17:18
Mahsun Kırmızıgül 3 yıl aradan sonra bir otobiyografi filmiyle önüyor.
GARİBANLIKTAN STRALIĞA GİDEN YOL
Ünlü yönetmen, 1990 – 1993 yılları arasında yaşanmış gerçek bir hikaye ile beyazperdeye
geri dönüş yapıyor. Sinemaseverlerin merakla beklediği yılın filmi “PRESTİJ MESELESİ” müzik
yapımcısı olan Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç
müzisyenleri keşfetmesini konu ediyor. 1990’lardan günümüze müziğe yön veren 3 gariban
müzisyenin (Özcan Deniz, Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül) içlerindeki bitip tükenmeyen
azimlerinin, mesleklerine olan tutkularıın, hayatla olan mücadelelerinin ve kalpten kalbe
giden o ilk yolculuğun gerçek hikayesi geliyor.
TÜRKİYE’NİN DÖNEMSEL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK!
Yapımcılığını Boyut Film Murat Tokat’ın yaptığı bir umut hikayesini anlatan filmin çekimleri
önümüdeki hafta başlıyor. 1990’larda Türk müzik sektörüne damga vuran Prestij Müzik
ailesinin doğuşu ve yükselişinin anlatıldığı film, Türkiye’nin dönemsel geçmişine de ışık
tutacak.
3 ŞUBAT’TA VİZYON’DA
Türkiye’nin köylerine, kasabalarına ve şehirlerine uzanan şöhretleri okyanusları aşan ve
herkesin gönlünde yer edinen santçıların var oluşlarının gerçek hikayesi 3 şubatta Avrupa,
Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Türkiye’nin tüm illerinde sinemalarda gösterime girecek.
“Prestij Meselesi” filmi karakterler üzerinden adeta dönemin Türkiye’sinin değişen müzik,
kültür ve sanat geçmişini de anlatacak. Işığı, atmosferi, taşıdığı yükü, gizemi, kasveti,
dönemi, yalnızlığı, bekleyişi, yoklukları ve umutları ile samimi bir film olacak. Televizyon,
müzik, sahne, gösteri dünyasının görünmeyen gerçek yüzünü anlatacak olan filmin
senaryosunu, o pırıltılı dünyayı yaşayan ve aynı zamanda karakterlerden biri olan senarist,
yönetmen Mahsun Kırmızıgül yazdı. Mahsun Kırmızıgül; “Şu dünyada iki aile tanıdım, gerisi
yalan. Don Corleone Ailesi ve Prestij Müzik Ailesi. Kavga çıksa Prestij ailesi bu İtalyanları
paramparça eder.” dedi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandıEhliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandı
Başkan Gürkan, 4 Yakınca birlik ve beraberlik şenliğine katıldıBaşkan Gürkan, 4 Yakınca birlik ve beraberlik şenliğine katıldı
Dört büyükşehirdeki anketten çarpıcı sonuçlar! En az yüzde 7-8 oranında…Dört büyükşehirdeki anketten çarpıcı sonuçlar! En az yüzde 7-8 oranında…
Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca sinirlendi! ‘Allah’tan öptüğüm kişi sevgilim’Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca sinirlendi! ‘Allah’tan öptüğüm kişi sevgilim’
Boşanma kararı alan Hadise sahnede yüzüğünü fırlattı!Boşanma kararı alan Hadise sahnede yüzüğünü fırlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jorge Jesus fırtınası sürüyor! Fenerbahçe kadrosundan 4 isim verdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Törene damga vuran anlar… ABD bu görüntüler ile çalkalanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SILA ÜÇ GÜNDE 10 BİN KİŞİYE ULAŞTI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 STARIN GERÇEK HİKAYESİ GELİYOR!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Başkan Gürkan, 4 Yakınca birlik ve beraberlik şenliğine katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya ‘sanat tarzına’ bir servet ödedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’nin Instagram pozları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’e verdi veriştirdi: “Kızları nasıl soyundururum…”
SON DAKİKA HABERLERİ
Jorge Jesus fırtınası sürüyor! Fenerbahçe kadrosundan 4 isim verdi…Eylül 20, 2022-10:03 am
Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandıEylül 20, 2022-10:00 am
Törene damga vuran anlar… ABD bu görüntüler ile çalkalanıyorEylül 20, 2022-9:57 am
Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı hava geliyor! Meteoroloji’den yeni hava durumu raporuEylül 19, 2022-12:12 pm
Son Dakika: Kadıköy’de Miguel Crespo şovu! Bir ilki yaşadı…Eylül 19, 2022-9:52 am
Fırat Aydınus: “Hüseyin Göçek başarılı bir maç çıkardı”Eylül 19, 2022-9:51 am
Fenerbahçe – Alanyaspor maçında fark yarattı! Rekor dayanmıyor…Eylül 19, 2022-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !