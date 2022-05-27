Emniyet teşkilatında dikkat çeken iki atama! ‘Kurumsal hafıza kime teslim edildi…’

Tolga Şardan, Emniyet’te yapılan iki atamaya dikkat çektiği bugünkü yazısında çarpıcı bilgiler paylaştı.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşesinde, Emniyet teşkilatında yapılan iki atamaya dikkat çekti. Arşiv dairesi ile teşkilatın tüm alım satım işlemlerinin yürütüldüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na getirilen isimleri gündeme taşıyan Şardan, “Her iki atama, bakan yardımcısı, genel müdür, özerk kurumlarda başkan ve yardımcıları ya da genel müdür yardımcılarına yönelik atanmalara bakıldığında ‘iki basit atama’ olarak düşünülebilir. Ancak, atamaların yapıldığı yer ülkenin emniyet teşkilatını yöneten karargâhın içindeyse sıradan değil, fazlasıyla önemlidir. Atayanlara ve atananlara hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Tolga Şardan’ın, ‘Emniyet’in kurumsal hafızası kime teslim edildi?’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Emniyet teşkilatında geçen hafta bir görevlendirme, terfi ve emeklilik işlemleri gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerdeki yurt dışı görevlendirmelerle boşalan merkez ve taşrada bazı birimlere yeni üst düzey yöneticiler atandı.

Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu, terfi sırası gelen amirler ve müdürler ile emeklilik sırasındaki üst düzey yöneticilerin dosyalarını değerlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamaya göre, bu yıl en üst yönetici konumundaki 1. sınıf emniyet müdürü rütbesiyle teşkilatta görev yapan 147 emniyet müdürünün emekliliğini görüşen kurul, bunlardan 16’sının emekli edilmesi kararını aldı. Geriye kalan 131’i emeklilik şartları oluşmasına rağmen göreve devam edecek.

Emekli edilenlerden 11’i Teftiş Kurulu bünyesinde, 5’i ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görev yapan polis başmüfettişleri.

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Kurul toplantısının devam ettiği günlerde emniyet teşkilatında boş olan merkez ve taşrada bazı birimlere üst yönetici ataması yapıldı. Bu atamalardan ikisi dikkat çekici.

Her ikisi de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki merkez karargâhında yapılan görevlendirme.

Açıklayayım.

İlki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün operasyonel birimleri kadar önemli olan arşiv dairesi. Şimdilerde Belge Yönetim Dairesi olarak tanımlı teşkilat şemasında. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gerek kendi içinde gerekse diğer tüm kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaları söz konusu daire bünyesinde saklanıyor.

Genellikle teşkilatta operasyonel birimlere nazaran atıl birimlerden sayılır. Fakat geçmişten günümüze ulaşan tüm kayıtlar, belgeler ve bilgiler burada saklanıyor. Kurumun hafızası burası.

İşte bu birimin başkanlığına Recep Güzelyazıcı adlı polis müdür atandı, İçişleri Bakanı Soylu tarafından. Atamada imzası olan diğer isimler Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Bakan Yardımcısı Muhterem İnce.

Ataması yapılan Recep Güzelyazıcı, daha önce Büyüteç’e konu olan isimlerden. Merkezde daire başkanlığına atanması teşkilat içinde de tepkilere neden oldu. Ancak Bakan Soylu ve ekibinin yarattığı iklim nedeniyle hiç kimse açıktan tepki gösteremiyor.

Yine de kısa özet vereyim.

Güzelyazıcı, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı müfettişlerine “Menzil Cemaati’nin merkezine gittiğini” açıklayan bir polis müdürü. Soruşturmanın konusu ise, Mersin’de bir bakıma FETÖ Borsası olarak tanımlanabilecek bir dosya.

Müfettişlere ifade veren Güzelyazıcı, süreci bizzat şöyle anlatıyor:

“28 Mart – 1 Nisan 2016 tarihlerinde birtakım özel işlerim sebebiyle 5 günlük senelik izine ayrılmıştım. Elazığ’da ikamet eden ablamın oğluna kız isteme amacıyla Adana’ya, oradan da Adıyaman’a gittim. Mersin’de beraber çalıştığımız o anda Adana’da senelik izinde bulunan yakın arkadaşım M.E. birlikte (M.E.’de aynı dosya içinde yer alan bir isim. Kendisi halen il emniyet müdürü. Ancak bu konuyla ilgili olmadığı için açık ismini vermedim. T.Ş.) özel aracımla Adıyaman’a gittik. Adıyaman’da bulunduğumuz sırada kamuoyunda sıkça bilinen Menzil isimli köyde bir külliye açılışını yapılacağını duymuştuk. Oraya kadar gelmişken oraya uğrayalım dedik ve M.E. ile beraber oraya gittik.

Ülkemizin ve teşkilatımızın içerisinden geçtiği bu zorlu süreçte önce Allah rızası sonra da bu devletin bekası için çalışmaya halen devam ediyorum. Dün olmadığı gibi bugün de hiçbir yapıya bağlı veya bağımlı değilim. Herhangi bir tarikatla hiçbir alakam yoktur. İstihbaratçı olduğum için oraya da bürokratların zaman zaman gittiğini duymaktaydım. Tamamen merakım üzerine gittim. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşsaydım bunu da ilgili yerlere bildirmekten kaçınmayacağımın bilinmesini isterim.”

Kasım 2020’de bu dosya ile yazdığım Büyüteç’e mahkeme kararıyla engelleme konulduğu için linki veremiyorum. Ancak aynı yazıda geçmişte Ülkücü olarak tanımlanan Güzelyazıcı’nın ifadesine yaptığım değerlendirme şöyleydi:

“Bu cemaat ve tarikat işlerini takip edenler, bir cemaat veya tarikatın dergâhına herhangi bir yere gider gibi gidilmeyeceğini iyi bilir. Hep referanslı gidişler olur ya da cemaatin / tarikatın içindeyseniz kapılar zaten ziyaretçiye ardına kadar açılır.

Ayrıca, her iki polis müdürünün ifadesinde belirtildiği gibi Menzil cemaatinin külliye açılışı da böyledir. Davetli ya da cemaatten değilseniz köye girişiniz uygun bulunmaz, alınmazsınız! Merak için Menzil’in dergâhına girilmez.”

İktidar, yakın geçmişte devletin hafızasını FETÖ’ye yani Gülen cemaatine teslim etmişti.

Bu bilgiler ışığında Emniyet’in hafızasının da kimlere teslim edildiğini anlamak zor olmasa gerek.

Unutmadan; İçişleri Bakanı Soylu, 2019’daki TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP’li Ali Öztunç’un eleştirisine karşın “Emniyet teşkilatında bir tane Menzilci bulsunlar, bu makamı bırakırım” demişti.

Menzil’e gittiğini bizzat açıklayan Güzeldemirci’nin önce en üst rütbeye terfisinde, sonra Trabzon göreve, ardından da Ankara’daki önemli göreve getirilmesinde İçişleri Bakanı Soylu’nun imzaları var.

Soylu halen görevine devam ediyor.

Soylu’nun imzasının yer aldığı ikinci atama ise yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nde. Teşkilatın tüm alım satım işlemlerinin yürütüldüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Hakan Türkmen isimli polis müdürü getirildi.

Türkmen, halen Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nun Hakkâri Emniyet Müdürü olduğu dönemde yardımcılığını yürüttü.

Resul Holoğlu ise, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının yanı sıra zaman zaman Büyüteç’te yer alan isim.

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına kaçmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile buluşmasını KOM Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu ile birlikte organize eden polis müdürü.

Holoğlu’nun referans olduğu bir polis müdürü, şimdi ihalelerini gerçekleştiren birimin başında.

Her iki atama, bakan yardımcısı, genel müdür, özerk kurumlarda başkan ve yardımcıları ya da genel müdür yardımcılarına yönelik atanmalara bakıldığında “iki basit atama” olarak düşünülebilir.

Ancak, atamaların yapıldığı yer ülkenin emniyet teşkilatını yöneten karargâhın içindeyse sıradan değil, fazlasıyla önemlidir.

Atayanlara ve atananlara hayırlı olsun.