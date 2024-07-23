Çekya’dan Ukrayna’yı sevindiren açıklama

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Ukrayna’ya dünyanın dört bir yanından mühimmat satın almayı amaçlayan Çekya öncülüğündeki girişim kapsamında, Temmuz ve Ağustos aylarında ülkeye 100.000 adet mermi teslim edileceğini söyledi.

Brüksel’de, Reuters muhabirlere konuşan Lipavsky “Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda yaklaşık 100 bin adet daha mühimmat göndereceğiz. Eylül ayından itibaren bu teslimatlar daha da hızlanacak” dedi.