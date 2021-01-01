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Prens Philip hayatını kaybetti

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Prens Philip hayatını kaybetti
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09 Nisan 2021 - 14:15
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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip’in hayatını kaybetti.

Son dakika haberi!

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip’in hayatını kaybettiği açıklandı.

2. Elizabeth’in eşi Prens Philip geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Edinburgh Dükü olan Prens Philip Mountbatten, doğumunun ardından  Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı almıştır. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır.

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Hanedanı’na mensup olan Prens Philip, 10 Haziran 1921’de Yunanistan’ın Korfu Adası’nda doğmuştu.

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