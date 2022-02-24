Osman Kavala ile ilgili çarpıcı Erdoğan kulisi! ‘İkna edilemiyor…’

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, tutuklu bulunan Osman Kavala konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un ikna edilemediğinin konuşulduğunu aktardı.

Pehlivan, “Yukarıda Kavala ve Gezi konusunda ceza verilmesini en çok isteyen isim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Deniyor ki Kavala toplantılarında aksi görüşlere rağmen Erdoğan’ın sözünü dinlediği kişi de o” diye yazdı.

Son duruşmada Gezi ve Çarşı davaları birbirinden ayrılmış; mütalaanın hazırlanması için Gezi dosyası savcılığa verilmişti. Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verilmiş, sanıklardan son savunmalarını hazırlamaları istenmişti. Yeni duruşma 21 Mart’a bırakıldı.

Cumhuriyet yazarı Pehlivan bugünkü yazısında, kulislerde beklenen ihtimali şöyle özetledi:

“21 Mart’tan önce savcılık esas hakkındaki mütalaasını hazırlayıp sanıklara iletecek. Bu da ‘Duruşmaya son sözlerinizi hazırlayıp gelin, karar vereceğiz’ demek oluyor. O halde karar ne çıkacak? Bu konuda birkaç ihtimal var… Gezi davasında verilmesi gereken beraat kararı, Türkiye’nin bugünkü yargı pratiğinde yıldızların da ötesinde.”

“Kavala ‘casusluktan’ tutuklu. Kanıtlanması çok zor olan bu suçlamadan ceza verilmezse, o maddeden beraat edecek. Ancak tutuklu tutmak istenirse, son savunmasını yapmasa da Kavala ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten’ cezalandırılabilir. Bu da ağırlaştırılmış müebbet anlamına geliyor ve içeride tutmak için gerekçe yaratıyor.”

“Eğer Kavala’ya hem ceza verilip hem de tahliye yoluna gidilirse, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlaması yardıma koşuyor. Bu maddeden cezalandırıp, yattığı süre de göz önüne alınıp Kavala özgürlüğüne kavuşturulabilir. Böylece iktidar gözünde hem Gezi cezalandırılmış hem de Avrupa ile bağ kopmamış olur.”