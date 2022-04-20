Bilim Kurulu Toplantısı kararları için gözler Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasında

Bilim Kurulu Toplantısı için araştırmalar başladı. Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapıldıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları duyuruyor. Koronavirüs önlemlerinin konuşulduğu toplantıda bu hafta önemli konular ele alınacak. Maske yasağının da gündeme gelmesinin beklenildiği Bilim Kurulu Toplantısı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Kanaatimce Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.” açıklamasında bulundu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Maska zorunluluğu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı’na işaret etmişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da özellikle maske konusunda gevşeme kararları beklenen toplantı öncesi DHA’ya konuştu. Prof. Dr. İlhan, Bilim, ‘Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim.’ dedi.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saati hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği’ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, “Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu’muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından biri olacaktır” dedi.
Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, ‘Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz ‘Maskeli son yazımız olacak’ demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun’ diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.’ demişti.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun bugün en önemli toplantılarından birini gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da özellikle maske konusunda gevşeme kararları beklenen toplantı öncesi DHA’ya konuştu. Prof. Dr. İlhan, vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, “Vaka sayılarımız son 1 haftadır 5 binin altında. Uzunca süredir bu rakamlara hasret kalmıştık. Büyük hastanelerimizde koronavirüs vakaları olmakla birlikte genel olarak ülkemizde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu” dedi.
Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, “Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika’da, Avrupa’da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün” diye konuştu.
‘BİREYSEL ÖNLEMLER ÖNE ÇIKIYOR’
Prof. Dr. İlhan, vakarda tekrar artış beklenip beklenmediğine ilişkin ise şunları söyledi:
“Koronavirüs sürecinin nereye doğru yol alacağı birkaç faktör ile ilişkili. Bunlardan biri; virüsün ağır hastalık yapacağı bir varyantının ortaya çıkıp çıkmaması. Bu durum her zaman söz konusu olabilir ama şu anki bilgilerimize göre çok daha düşük bir olasılık gibi görünüyor ama bu riskin her zaman söz konusu olduğunu bilmek gerekiyor. İkincisi, toplumların koronavirüs salgını için hem bireysel olarak hem de toplumun genelinin ne kadar bağışık olduğu. Ülkemiz için bakıldığında 3 doz aşı olan 27 milyondan fazla vatandaşımız var. 2 doz aşı olan da 53 milyondan fazla kişi var. Koronavirüsten korunmada aşının önemli faktör olduğunu söylemek gerekiyor. Aşı olanların son doz üzerinden 6 ay geçtiyse özellikle de kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 1 doz daha hatırlatma dozlarını olmaları en doğru yaklaşım olacaktır. Üçüncüsü de toplumların davranış biçimleri. Kişiler çok dikkatsiz davranıyor, risk grubunda olan kişiler ile temasta bulunmaktan çekinmiyorsa kendisinde semptomlar olan kişi toplum ile bir arada olmaktan çekinmiyorsa burada da bir riskin söz konusu olabileceği söz konusu. Geldiğimiz dönem daha çok bireysel önlemlerin, aşılamanın öne çıktığı bir yol olarak gözükmekte.”