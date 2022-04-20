Mevlid Kandili tarihini Diyanet açıkladı

Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12’nci günü idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.