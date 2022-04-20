Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mevlid Kandili tarihini Diyanet açıkladı

Mevlid Kandili tarihini Diyanet açıkladı
1 views
20 Nisan 2022 - 10:07

Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12’nci günü idrak ediliyor.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayçiçek ve zeytinyağlarında büyük tehlike!Ayçiçek ve zeytinyağlarında büyük tehlike!
Ünlü oyuncu da itirafÜnlü oyuncu da itiraf
Kripto paralar baharda kışı yaşıyor!Kripto paralar baharda kışı yaşıyor!
Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!
Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bilim Kurulu Toplantısı kararları için gözler Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte 2022 hac ve umre tarihleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Maske zorunluluğu kalktı mı? Okullarda, otobüslerde ve uçaklarda maske yasağı kalkıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mevlid Kandili tarihini Diyanet açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin’den açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
22 Nisan’da okullar tatil mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koparmanın cezası 112 bin TL
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !