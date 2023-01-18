Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etti, CHP’li Özkoç’tan ilk değerlendirme

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine ‘yeter’ diyecektir” dedi.

Erdoğan’ın seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağının sinyalini verdiği açıklamasına, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yanıt verdi. TBMM’de basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP’li Özkoç, “Seçim tarihini belirlemişsin hayırlı olsun. Demişisin ki; Mayıs’ın 14’ü… Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. Seçim haziranda, zamanında olacak demiştin. O sözünü dahi tutamadın. Biz sana dedik ki; 6 Nisan’dan önce seçim olursa bu millet içindir, 6 Nisan’dan sonraki seçim Saray ve senin koltuğun içindir'” dedi.

Özkoç açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin. Biz millet olarak uymak zorundayız ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye, ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir.”