İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı! Doktorlarından ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sağlık sorunları yaşadığı ve doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alındığı bildirildi. Haber ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre Elizabeth’in oğlu ve tahtın varisi olan Prens Charles ve eşi de acil olarak Balmoral’a giderken kraliçenin torunları Prens William ve Sussex Dükü Harry’nin de şatoya doğru hareket ettiği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bir süredir sağlık sorunları yaşamaya devam ediyordu.

Ülkenin yeni Başbakan’ı Liz Truss’ın tebrik kabulünde bile Balmoral’daki şatosundan ayrılamayan kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı.

2. Elizabeth bu yılın şubat ayında Covid-19 geçirmişti.

AÇIKLAMA SARAY TARAFINDAN YAPILDI

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth’in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi.

Balmoral Kalesi İskoçya’da bulunuyor ve kraliçenin dinlenme ve tatil ikametgahı olarak biliniyor.

Saraydan yapılan açıklamada kraliçenin aile üyelerinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.

Kraliçenin en büyük oğlu ve tahtın varisi Prens Charles’ın Balmoral’a vardığı ve torunu Prens William’ın da acilen yola çıktığı ülkeden gelen son haberler arasında.

İngiliz basınına göre kraliçenin diğer torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan da Balmoral yolunda.

YENİ BAŞBAKAN LIZ TRUSS’TAN İLK AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Liz Truss, “tüm ülkenin” son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Salı günü Truss’ı başbakan olarak atamış; Sağlık Durumu nedeniyle bu tören Londra’da değil, Balmoral Kalesi’nde yapılmıştı.

İNGİLTERE KİLİSESİ: DUALARIMIZ KRALİÇEYLE

İngiltere Kilisesinin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Justin Welby “Ulusumuzun duaları kraliçeyle” dedi.