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PUTİN’İN ‘HASTALIĞINI’ AÇIKLADI!

PUTİN’İN ‘HASTALIĞINI’ AÇIKLADI!
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05 Temmuz 2022 - 18:18

ZELENSKİ’DEN FLAŞ SÖZLER… PUTİN’İN ‘HASTALIĞINI’ AÇIKLADI!

Zelenski’den flaş sözler… Putin’in ‘hastalığını’ açıkladı!

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken Zelenski’den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ukrayna lideri Putin’in sağlık duruma ilişkin konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4’üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev’i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas’a yoğunlaşma kararı almıştı.

En az savaş kadar konuşulan bir konu daha var; Putin’in sağlık durumu.

Rus liderin kansere yakalandığı ve sağlık durumunun kötüleştiği iddiası aylardır gündemdeki yerini korurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

International Business Times’ta (IBT) yer alan habere göre, Zelenski, Putin’in sağlık durumuyla ilgili söylentilerle ilgilenmediğini, ancak Rus mevkidaşının Ukrayna için tehdit oluşturan daha kötü bir hastalıktan muzdarip olabileceğini öne sürdü.

Ukrayna lideri Putin’in ‘işgal ve işkence hastalığı’ olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

‘Vladimir Putin’e ne olduğunu bilmiyorum. Bence ciddi hastalıkları var. Topraklarımıza işledikleri işgal ve işkence hastalığını kastediyorum.’

Zelenski ayrıca Putin’i çevreleyen insanların ‘aşırı yüksek hırslardan’ mustarip olduğunu öne sürdü.

 

Özellikle son aylarda sağlık durumu ile ilgili pek çok spekülasyon ile gündeme gelen 69 yaşındaki Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı öne sürülüyor.

 

 

Zelenskiden flaş sözler... Putinin hastalığını açıkladı!

KREMLİN TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMUŞU

Kremlin Sözcüsü Peskov’dan geçtiğimiz günlerde hastalık iddiaları ile ilgili açıklama gelmişti.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için ‘zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor’ demişti.

‘Aslında dün öğleden sonra hokey oynadı’ diyen Peskov, Rus liderin bazı günler 3 saate yakın konuştuğunun altını çizmişti.

‘AKILLI BİR İNSAN HASTALIK BELİRTİSİ GÖREMEZ’

Daha önce benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan gelmişti. Putin’in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

‘Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.’

RUS AJAN PUTİN’İN KALAN ÖMRÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin’e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

 

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

 

 

Zelenskiden flaş sözler... Putinin hastalığını açıkladı!

‘GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR’

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin’in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

‘Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.’

İŞTE PUTİN YANINDAN BİR AN AYIRMADIĞI DOKTOR

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin’e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde ‘Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor’ ifadesi yer almıştı.

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin’den yalanlama gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri ‘hayal ürünü’ olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

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